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РИА Новости

Трамп рассказал, что Ким Чен Ын в письме поздравил его с днем рождения

Вчера, 21:06
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал в понедельник, что последнее письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына содержало поздравление с его днем рождения.
Ранее, за несколько дней до своего дня рождения, которое Трамп отмечает 14 июня, он рассказал журналистам, что получил очередное письмо от Ким Чен Ына. Президент "похвастался", что "неожиданное" письмо было очень теплым, но не стал раскрывать его содержание.
Как сообщил Трамп журналистам в понедельник, в том письме были "поздравления с днем рождения", но вновь не стал сообщать детали.
Лидеры США и КНДДР начали переписку по инициативе Ким Чен Ына еще до состоявшегося в июне прошлого года исторического саммита в Сингапуре. Стороны всегда положительно характеризуют содержание посланий, но не раскрывают их подробностей.
Госсекретарь США Майк Помпео
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Последнее послание от президента США было доставлено Ким Чен Ыну в минувшие выходные. Как заявил в связи с его отправкой госсекретарь США Майк Помпео, Вашингтон надеется, что очередное письмо президента Дональда Трампа лидеру КНДР Ким Чен Ыну позволит возобновить обсуждение вопроса денуклеаризации Корейского полуострова.
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Дональд ТрампКим Чен ЫнКНДРСШАВ мире
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