Трамп рассказал, что Ким Чен Ын в письме поздравил его с днем рождения

ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал в понедельник, что последнее письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына содержало поздравление с его днем рождения.

Ранее, за несколько дней до своего дня рождения, которое Трамп отмечает 14 июня, он рассказал журналистам, что получил очередное письмо от Ким Чен Ына. Президент "похвастался", что "неожиданное" письмо было очень теплым, но не стал раскрывать его содержание.

Как сообщил Трамп журналистам в понедельник, в том письме были "поздравления с днем рождения", но вновь не стал сообщать детали.

Лидеры США и КНДДР начали переписку по инициативе Ким Чен Ына еще до состоявшегося в июне прошлого года исторического саммита в Сингапуре. Стороны всегда положительно характеризуют содержание посланий, но не раскрывают их подробностей.