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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали решение Евкурова об отставке

Вчера, 21:02
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЮнус-Бек Евкуров
Юнус-Бек Евкуров
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Юнус-Бек Евкуров. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев назвал мужественным решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку.
Ранее Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента России о досрочной отставке с поста главы республики. Он объяснил свое решение разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики
"Евкуров - человек героический, который в своей жизни совершил довольно много героических поступков. Его заявление - это тоже честный, мужской поступок", - сказал Шхагошев РИА Новости.
Парламентарий полагает, что для президента РФ Владимира Путина решение об отставке главы Ингушетии будет тяжелым, "потому что такие люди, как Евкуров, не могут быть отставниками".
Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров на Петербургском международном экономическом форуме 2019 (ПМЭФ-2019)
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"Он сделал серьезное дело, победив терроризм у себя на территории, он также вел адаптационную работу, которая призвана бороться с радикальной идеологией. Я уверен, что этот человек будет востребован на самых серьезных постах. Я даже допускаю, что эта отставка может быть не принята (президентом), это мое мнение", - отметил Шхагошев.
При этом депутат добавил, что считает преждевременным говорить о возможных кандидатах на пост главы Ингушетии до принятия решения по отставке Евкурова.
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Адальби ШхагошевЮнус-Бек ЕвкуровИнгушетияРоссияПолитика
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