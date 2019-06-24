В Госдуме прокомментировали решение Евкурова об отставке

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев назвал мужественным решение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку.

Ранее Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента России о досрочной отставке с поста главы республики. Он объяснил свое решение разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики

"Евкуров - человек героический, который в своей жизни совершил довольно много героических поступков. Его заявление - это тоже честный, мужской поступок", - сказал Шхагошев РИА Новости.

Парламентарий полагает, что для президента РФ Владимира Путина решение об отставке главы Ингушетии будет тяжелым, "потому что такие люди, как Евкуров, не могут быть отставниками".

"Он сделал серьезное дело, победив терроризм у себя на территории, он также вел адаптационную работу, которая призвана бороться с радикальной идеологией. Я уверен, что этот человек будет востребован на самых серьезных постах. Я даже допускаю, что эта отставка может быть не принята (президентом), это мое мнение", - отметил Шхагошев.