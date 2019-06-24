Грузия безопасна для российских туристов, заявил премьер Бахтадзе

ТБИЛИСИ, 24 июн - РИА Новости. Грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что Грузия и Тбилиси безопасны для всех туристов, в том числе для российских.

"Хочу обратиться к грузинскому и международному обществу. Грузия является в Европе одной из самых безопасных стран, Тбилиси - один из самых безопасных городов", - заявил премьер в понедельник в эфире телекомпании "Имеди"

Глава правительства добавил, что в стране безопасно "как для русских туристов, так и для всех туристов, кто приезжает".

"Мы ответственное правительство, наши национальные интересы стоят превыше всего. Семилетнее правление "Грузинской мечты" доказывает это. Частью этой ответственности является то, что мы не допустим, чтобы Грузия стала заложницей агрессивной повестки дня, как во внутренней, так и во внешней политике", - добавил глава кабмина.

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.