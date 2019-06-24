"Калашников" откроет сеть стрелковых центров по всей России

ПАРК ПАТРИОТ, 24 июн - РИА Новости. "Калашников" откроет пять стрелковых центров по всей России, работа начнется в следующем году, заявил генеральный директор концерна Владимир Дмитриев.

"Необходимо создавать инфраструктуру стрелковых центров по всей стране. Сегодня мы ведем работу с пятью точками, которые в ближайший год будут открываться по всей стране", - сказал Дмитриев на традиционной ежегодной презентации концерна в преддверии форума "Армия-2019".