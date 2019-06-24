"Калашников" создаст для Минобороны линейку боевых роботов

ПАРК ПАТРИОТ, 24 июн - РИА Новости. "Калашников" получил заказ от Минобороны РФ на создание линейки боевых робототехнических комплексов, ОКР называется "Соратник", заявил генеральный директор концерна Владимир Дмитриев.
"Первый комплекс представлен несколько лет назад. Мы прошли опытную эксплуатацию и не так давно мы получили заказ на ОКР. Она будет называться "Соратник". Это будут совершенно другие изделия - целая линейка продуктов", - сказал Дмитриев на традиционной ежегодной презентации концерна в преддверии форума "Армия-2019".
Ранее "Соратником" назывался робототехнический комплекс, разработанный в инициативном порядке. Однако на базе технологий, полученных в результате этой работы, будет создаваться семейство роботов в интересах Минобороны.
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