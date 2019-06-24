Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T20:57Z
https://ria.ru/20190624/1555872014.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Новое оружие России

"Калашников" создаст для Минобороны линейку боевых роботов

Вчера, 20:57
635
ПАРК ПАТРИОТ, 24 июн - РИА Новости. "Калашников" получил заказ от Минобороны РФ на создание линейки боевых робототехнических комплексов, ОКР называется "Соратник", заявил генеральный директор концерна Владимир Дмитриев.
"Первый комплекс представлен несколько лет назад. Мы прошли опытную эксплуатацию и не так давно мы получили заказ на ОКР. Она будет называться "Соратник". Это будут совершенно другие изделия - целая линейка продуктов", - сказал Дмитриев на традиционной ежегодной презентации концерна в преддверии форума "Армия-2019".
Гражданская версия АК-12
Вчера, 20:34
Концерн "Калашников" создал гражданский вариант АК-12
Ранее "Соратником" назывался робототехнический комплекс, разработанный в инициативном порядке. Однако на базе технологий, полученных в результате этой работы, будет создаваться семейство роботов в интересах Минобороны.
МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума.
2310002
Обсудить 1
Новое оружие РоссииФорум "Армия-2019"Калашников (концерн)Владимир ДмитриевРоссияБезопасность
Рекомендуем
Беспилотный летательный аппарат Ланцет
"Калашников" создал новый барражирующий дрон-камикадзе "Ланцет"
РИА
Новости
"Калашников" откроет сеть стрелковых центров по всей России
Электромотоцикл ИЖ Пульсар (UM-1) в стрелковом центре концерна Калашников
"Калашников" продал уже более сотни электромотоциклов
Концепт электрокара концерна Калашников CV-1
"Калашников" готов дать протестировать свой электромобиль Ричарду Хаммонду
Лента
новостей
Гражданская версия АК-12
Концерн "Калашников" создал гражданский вариант АК-12
В России начинается проектирование перспективного военного транспортника
Самолет Ил-76МД-90А
ВКС начнут получать по 12 Ил-76МД-90А с 2021 года
Танк Т-90А
В России создали новый танковый выстрел повышенной мощности
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков
Отряд кораблей Северного флота зашел в Гавану
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев обсудил с Болтоном Венесуэлу и контроль над вооружениями
Зенитный ракетный комплекс Сосна
Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК "Сосна"
Немецкий истребитель Eurofighter Typhoon во время учений ВВС НАТО в воздушном пространстве Литвы
В Германии два истребителя столкнулись в воздухе
Россия пытается влиять на американскую политику, заявили в разведке США
Делегации 120 стран принимают участие в форуме "Армия-2019"
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
ПАСЕ не вернула в профильный комитет проект резолюции о возвращении России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:20Эксперты ЕС опровергли, что продукты на Западе качественнее, чем на Востоке
11:19Депутаты оспорили полномочия российской делегации в ПАСЕ
11:19Представитель Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления
11:17Снижение планов добычи угля в Кузбассе не повлечет сокращения рабочих мест
11:13Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве
11:13Россия будет сожалеть, если делегация Украины покинет ПАСЕ, заявил Толстой
11:13Куба рассчитывает на новые российские кредиты
11:13Россия не будет выполнять резолюции ПАСЕ, принятые в ее отсутствие
11:09В России создали новый боевой модуль "Нарцисс"
11:08Госиспытания новейшей кассетной бомбы "Дрель" завершатся в 2019 году
11:05На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном
11:04В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат
11:03Президент Ирана резко раскритиковал Белый дом после санкций США
11:02Роухани назвал санкции США против Хаменеи нелогичным и глупым действием
11:01Трамп не разорвет договор с Японией, считает эксперт
11:00Источник: подозреваемому в серии отравлений в Москве вменяют четыре эпизода
10:57Погода на мысе Перовского, где выпустят косаток, начнет улучшаться в среду
10:57В КПРФ заявили, что Ингушетия при Евкурове заметно преобразилась
10:55Подозреваемого в серии отравлений в Москве уже задерживали, заявил адвокат
10:50На форуме "Армия-2019" представили беспилотник в виде полярной совы
Лента новостейМолния