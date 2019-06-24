"Калашников" создаст для Минобороны линейку боевых роботов

"Первый комплекс представлен несколько лет назад. Мы прошли опытную эксплуатацию и не так давно мы получили заказ на ОКР. Она будет называться "Соратник". Это будут совершенно другие изделия - целая линейка продуктов", - сказал Дмитриев на традиционной ежегодной презентации концерна в преддверии форума "Армия-2019".