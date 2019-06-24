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РИА Новости
Новое оружие России

"Калашников" создал новый барражирующий дрон-камикадзе "Ланцет"

Вчера, 20:56
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© РИА Новости / Алексей ПаньшинБеспилотный летательный аппарат "Ланцет"
Беспилотный летательный аппарат Ланцет
© РИА Новости / Алексей Паньшин
ПАРК ПАТРИОТ, 24 июн - РИА Новости. Концерн "Калашников" создал первый в РФ барражирующий дрон-камикадзе "Ланцет", заявил генеральный директор концерна Владимир Дмитриев.
"После презентации первого продукта, поступило много просьб, чтобы изделие не теряло видеоконтакт с оператором до соприкосновения с целью. Сегодня мы представляем мировую премьеру. Второй продукт в линейке ударных беспилотников - "ZALA Ланцет", - сказал Дмитриев на традиционной ежегодной презентации концерна в преддверии форума "Армия-2019".
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Как в свою очередь заявил журналистам гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, новый интеллектуальный комплекс "ZALA Ланцет" включает в себя разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элемент. "В условиях новых боевых действий он способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры. По эффективности эта система превосходит стандартные виды вооружений, но стоит несоизмеримо меньше", - сказал Чемезов.
Ранее на выставке IDEX в Абу-Даби "Калашников" представил дрон-камикадзе "Куб". Однако данный беспилотник не имел телевизионного канала наведения. Кроме того, у нового дрона "Ланцет" увеличилась масса полезной нагрузки.
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Новое оружие РоссииФорум "Армия-2019"Калашников (концерн)Владимир ДмитриевРоссияБезопасность
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