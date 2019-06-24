В Индонезии произошло четвертое за день землетрясение

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в провинции Папуа на востоке Индонезии на острове Новая Гвинея, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 16.53 по времени UTC (19.53 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 238 километрах к западу от населенного пункта Абепура. Очаг залегал на глубине 44,8 километра.

Это четвертое за день землетрясение в Индонезии. Предыдущее землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в 04.47 по времени UTC (07.47 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 233 километрах к западу от населенного пункта Абепура. Очаг залегал на глубине 10 километров.