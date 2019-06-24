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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение

Вчера, 20:50
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ПЕТРОЗАВОДСК, 24 июн - РИА Новости. Кондопожский городской суд Карелии в понедельник признал невменяемым подростка по делу о поджоге Успенской церкви в августе 2018 года и отправил его на принудительное лечение, сообщается на сайте прокуратуры республики.
"С учетом заключения комплексной судебной психолого-психиатрической комиссии экспертов суд вынес постановление об освобождении несовершеннолетнего от уголовной ответственности за совершение общественно-опасного деяния и применении к нему принудительных мер медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении ведомства.
Сгоревшая церковь Успения Божией Матери в Кондопоге
Вчера, 12:45
Суд допросил мать подростка, обвиняемого в поджоге церкви в Карелии
Соответствующее решение приняла судья Елена Любимова после двухдневного рассмотрения уголовного дела в закрытом режиме.
Церковь XVIII века в Кондопоге сгорела 10 августа 2018 года, по уголовному делу о поджоге был задержан 15-летний подросток из Петрозаводска. Ему было предъявлено обвинение "Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога".
По информации СК, судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что подросток страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Уголовное дело было направлено в суд для применения в отношении несовершеннолетнего принудительного лечения.
Сгоревшее здание церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии. 10 августа 2018
16 апреля, 17:45
Власти Карелии направили заявку на реставрацию сожженной церкви
Церковь Успения Божией Матери располагалась на территории бывшей деревни, положившей начало городу Кондопоге, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Храм построили в 1774 году, на закате северного деревянного зодчества, в память о крестьянах, погибших во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере, памятник народного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающий эволюцию шатровых храмов прионежской школы. В апреле 2019 года власти Карелии направили заявку для получения средств на реставрацию сожженной церкви.
В Карелии продолжается сбор средств на восстановление храма, уже поступило чуть более 7,1 миллиона рублей.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКарелияПроисшествия
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