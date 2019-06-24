Медведев посетил музей современного искусства во французском Гавре

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время посещения музея современного искусства им. Андре Мальро в Гавре. 24 июня 2019

ГАВР (Франция), 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вместе со своим французским коллегой Эдуаром Филиппом посетили музей современного искусства имени Андре Мальро в Гавре.

Главы правительств осмотрели выставку "Дюфи в Гавре", которая сейчас проходит в музее. На ней представлены порядка 90 полотен французского художника, представителя фовизма и кубизма Рауля Дюфи. Директор музея Аннет Одике рассказала Медведеву и Филиппу о работах художника.

В завершении экскурсии главы правительств подошли к карте Гавра того времени, когда жил Дюфи. На ней отмечены знаковые места и постройки той эпохи.