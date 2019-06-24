Медведев посетил музей современного искусства во французском Гавре

ГАВР (Франция), 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вместе со своим французским коллегой Эдуаром Филиппом посетили музей современного искусства имени Андре Мальро в Гавре.
Главы правительств осмотрели выставку "Дюфи в Гавре", которая сейчас проходит в музее. На ней представлены порядка 90 полотен французского художника, представителя фовизма и кубизма Рауля Дюфи. Директор музея Аннет Одике рассказала Медведеву и Филиппу о работах художника.
В завершении экскурсии главы правительств подошли к карте Гавра того времени, когда жил Дюфи. На ней отмечены знаковые места и постройки той эпохи.
Дюфи родился в Гавре в 1877 году и именно в этом городе сделал свои первые шаги в живописи. Особый интерес он проявлял к изображению морских пейзажей Гавра. На протяжении всей жизни художник был сильно привязан к своему родному городу.