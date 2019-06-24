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РИА Новости

Медведев во французском Гавре посетил городскую библиотеку

Вчера, 20:40
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время посещения публичной библиотеки Оскара Нимейера в Гавре. 24 июня 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время посещения публичной библиотеки Оскара Нимейера в Гавре. 24 июня 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ГАВР (Франция), 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время посещения городской публичной библиотеки во французском Гавре осмотрел старинные фолианты, некоторые из которых были опубликованы в России.
Экскурсию по библиотеке главе российского правительства провел его французский коллега Эдуар Филипп. Он рассказал, что она носит имя бразильского архитектора Оскара Нимейера и расположена в одноименном городском квартале в здании культурного центра "Вулкан".
Филипп с гордостью подчеркнул, что здание смело можно считать одной из самых красивых библиотек в мире.
"Действительно красивое здание", - согласился Медведев.
Затем они проследовали на второй этаж, где специально была организована выставка редких изданий.
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Руководство библиотеки показало Медведеву дорожные заметки негоцианта, который в 18-м веке путешествовал по России и сделал много записей, картинок и дневников из Санкт-Петербурга.
Еще одно издание, которое показали Медведеву, было опубликовано в России. Российский премьер узнал церковно-славянский язык и сразу же определил, что это Евангелие. Руководство библиотеки сообщило, что оно было выпущено в 19-м веке, но, к сожалению, город, где была опубликована книга, выяснить так и не удалось. Кроме того, Медведев увидел несколько книг, переданных в дар библиотеке от президента Франции Феликса Фора. Одна из них была посвящена визиту Николая II в Париж и изданная в двух экземплярах, один из которых предназначался российскому императору. Здесь же был представлен сборник фотографий и картинок Парижа и книга, опубликованная в Санкт-Петербурге.
Так как библиотека пользуется популярностью среди детей и подростков, российскому премьеру продемонстрировали специальное мобильное приложение, которое позволяет "оживлять" висящие на стене изображения книжных героев при наведении на них камеры планшета.
Также премьер-министры посетили 45-метровую диспетчерскую башню Центра управления движением морских судов в порту Гавра. Ежедневно этот центр обеспечивает заход и выход порядка 20-30 судов (около 6 тысяч в год). Отсюда диспетчеры не только управляют движением в порту, но и оперативно обеспечивают экипажи необходимой метеорологической и навигационной информацией, координируют деятельность портовых служб.
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