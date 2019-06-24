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РИА Новости

Мужчина на лету поймал выпавшего из окна ребенка

Вчера, 20:39
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Китае мужчина на лету поймал ребенка, выпавшего из окна третьего этажа. Запись с камер видеонаблюдения публикует агентство CCTV+.
Инцидент произошел в провинции Гуйчжоу. Сотрудник местного отдела электроснабжения Чэнь Хао шел по улице и увидел маленького мальчика, который плакал на подоконнике третьего этажа. Мужчина сказал ребенку не двигаться и попросил своего коллегу зайти в здание и спасти его. Однако второму работнику не удалось помочь мальчику.
В какой-то момент ребенок выпал из окна. Увидев это, Хао тут же побежал к зданию и сумел поймать мальчика.
"Когда я увидел, как ребенок падает, моей первой реакцией было спасти его. Чудо, что он не пострадал", — заявил мужчина журналистам.
Мать ребенка вернулась домой уже после инцидента. Она отвезла мальчика в больницу.
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