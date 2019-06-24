Мужчина на лету поймал выпавшего из окна ребенка

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Китае мужчина на лету поймал ребенка, выпавшего из окна третьего этажа. Запись с камер видеонаблюдения публикует агентство CCTV+.

Инцидент произошел в провинции Гуйчжоу. Сотрудник местного отдела электроснабжения Чэнь Хао шел по улице и увидел маленького мальчика, который плакал на подоконнике третьего этажа. Мужчина сказал ребенку не двигаться и попросил своего коллегу зайти в здание и спасти его. Однако второму работнику не удалось помочь мальчику.

В какой-то момент ребенок выпал из окна. Увидев это, Хао тут же побежал к зданию и сумел поймать мальчика.

"Когда я увидел, как ребенок падает, моей первой реакцией было спасти его. Чудо, что он не пострадал", — заявил мужчина журналистам.