Минюст предложил контролировать лечение осужденных от наркомании

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министерство юстиции РФ разрабатывает законопроект о контроле за лечением осужденных от наркомании, сообщается на сайте ведомства.

Минюст РФ планирует изменить статью 13 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Уточняется, что по УК РФ при назначении уголовного наказания больному наркоманией суд может возложить на него обязанность пройти лечение от болезни, медицинскую или социальную реабилитацию.