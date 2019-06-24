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РИА Новости

Минюст предложил контролировать лечение осужденных от наркомании

Вчера, 20:37
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министерство юстиции РФ разрабатывает законопроект о контроле за лечением осужденных от наркомании, сообщается на сайте ведомства.
Минюст РФ планирует изменить статью 13 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
Уточняется, что по УК РФ при назначении уголовного наказания больному наркоманией суд может возложить на него обязанность пройти лечение от болезни, медицинскую или социальную реабилитацию.
"В целях осуществления контроля за исполнением осужденным такой обязанности законопроектом планируется предусмотреть представление соответствующих сведений органу уголовно-исполнительной системы по его запросу без согласия самого осужденного или законного представителя осужденного", - говорится в сообщении.
Вчера, 08:56
Названы регионы с самым высоким уровнем наркомании
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Министерство юстиции РФРоссияОбщество
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