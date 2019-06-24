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РИА Новости

Президент Чехии принял приглашение Путина на празднование 75-летия Победы

Вчера, 20:31
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДействующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан на избирательном участке в Праге
Действующий глава государства, кандидат на выборах президента Милош Земан на избирательном участке в Праге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 24 июн – РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан принял приглашение российского лидера Владимира Путина на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, сообщил в понедельник пресс-секретарь Пражского града Йиржи Овчачек.
"Президент республики Милош Земан принял в понедельник, 24 июня 2019 года, в (загородной резиденции) замке Lany помощника президента РФ Юрия Ушакова. Ушаков передал главе республики приглашение президента Российской Федерации Владимира Путина на майские торжества в 2020 году в связи с 75-летием Победы над нацистской Германией. Президент республики это приглашение принял", - приводятся слова Овчачека на сайте Пражского града.
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День ПобедыМилош ЗеманВеликая Отечественная война (1941-1945)Владимир ПутинЧехияРоссияВ мире
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