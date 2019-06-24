Концерн "Калашников" создал гражданский вариант АК-12

ПАРК ПАТРИОТ, 24 июн — РИА Новости. Концерн "Калашников" создал гражданскую версию автомата АК-12, сообщил гендиректор Владимир Дмитриев.
"АК-12 оказался очень удачным продуктом, у нас подписан трехлетний контракт с Минобороны, но мы подумали о людях, которые хотят иметь гражданскую версию. Поэтому сегодня мы представляем ее — АК TR3", — сказал Дмитриев на традиционной ежегодной презентации в преддверии форума "Армия-2019".
Как пояснил эксперт концерна Владимир Онокой, гражданская версия не может стрелять в режиме автоматического огня.
Минобороны приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15 в начале 2018 года. Оружие разработано для экипировки солдата будущего "Ратник". В конце прошлого года военному ведомству отгрузили первую партию.
Комплекс "Ратник" объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи — около десяти различных подсистем. Ожидается, что к 2020 году этими комплексами обеспечат всех военных Сухопутных войск.
МИА "Россия сегодня" является официальным информационным агентством форума "Армия-2019".