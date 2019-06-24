Концерн "Калашников" создал гражданский вариант АК-12

"АК-12 оказался очень удачным продуктом, у нас подписан трехлетний контракт с Минобороны, но мы подумали о людях, которые хотят иметь гражданскую версию. Поэтому сегодня мы представляем ее — АК TR3", — сказал Дмитриев на традиционной ежегодной презентации в преддверии форума "Армия-2019".