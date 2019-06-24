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РИА Новости

В ЛНР заявили, что силовики разместили РСЗО на территории ТЭС в Донбассе

Вчера, 20:18
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© AFP 2019 / Aleksey ChernyshevУкраинская реактивная система залпового огня "Град" в Луганской области
Украинская реактивная система залпового огня Град в Луганской области
© AFP 2019 / Aleksey Chernyshev
ЛУГАНСК, 24 июн - РИА Новости. Украинские силовики разместили реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град" на территории ТЭС города Счастье у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в понедельник журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября того же года.
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"В населенном пункте Счастье (под контролем ВС Украины, - ред.) на территории ТЭС зафиксировано нахождение четырех единиц РСЗО "Град", а на городском стадионе размещены три гаубицы Д-30", - сообщил Филипоненко.
По его словам, силовики усиливают группировку войск, размещая вооружение и военную технику вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Он отметил, что в Станично-Луганском районе зафиксировано передвижение на тралах трех самоходных артиллерийских установок силовиков, а также семи автомобилей с боеприпасами. В подконтрольной ВС Украины Катериновке в частном секторе силовики разместили один танк и самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Акация".
"Размещая вооружение в населенных пунктах на передовой, противник оставляет отдельные позиции в составе целых подразделений с последующим отходом в тыл. В настоящее время нашими разведывательными подразделениями обнаружены две таких позиции", - рассказал Филипоненко.
Он уточнил, что нахождение данного вида вооружения у линии соприкосновения запрещено минскими договоренностями.
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11 февраля 2018, 10:00
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