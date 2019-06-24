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РИА Новости

Патрушев обсудил с Болтоном Венесуэлу и контроль над вооружениями

Вчера, 20:17
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
ИЕРУСАЛИМ, 24 июн – РИА Новости. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обсудил с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном ситуацию в Венесуэле и вопросы контроля над вооружениями, сообщил журналистам его пресс-секретарь Евгений Аношин.
"Патрушев и Болтон обсудили отдельные аспекты отношений России и США в области безопасности, уделив особое внимание вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями", - сказал он по итогам встречи в Иерусалиме, продлившейся полтора часа.
По его словам, "по инициативе американской стороны была подробно рассмотрена ситуация в Венесуэле, вновь обозначена неизменная российская позиция о необходимости диалога с целью преодоления внутриполитического кризиса в стране".
Аношин добавил, что также собеседники затронули ряд вопросов региональной безопасности.
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По словам Аношина, в понедельник в Иерусалиме состоялись консультации на уровне заместителей секретарей совбезов РФ и США с участием представителей ряда российских министерств и ведомств.
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Джон БолтонНиколай ПатрушевРоссияСШАБезопасность
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Встреча Патрушева с Болтоном в Иерусалиме продлилась полтора часа
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