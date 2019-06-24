Патрушев обсудил с Болтоном Венесуэлу и контроль над вооружениями

ИЕРУСАЛИМ, 24 июн – РИА Новости. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обсудил с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном ситуацию в Венесуэле и вопросы контроля над вооружениями, сообщил журналистам его пресс-секретарь Евгений Аношин.

"Патрушев и Болтон обсудили отдельные аспекты отношений России и США в области безопасности, уделив особое внимание вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями", - сказал он по итогам встречи в Иерусалиме, продлившейся полтора часа.

По его словам, "по инициативе американской стороны была подробно рассмотрена ситуация в Венесуэле, вновь обозначена неизменная российская позиция о необходимости диалога с целью преодоления внутриполитического кризиса в стране".

Аношин добавил, что также собеседники затронули ряд вопросов региональной безопасности.