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РИА Новости
Культура

В новой "Матрице" Киану Ривза заменит Майкл Б. Джордан

Вчера, 22:10
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© Sputnik / Перейти в фотобанкАктер Майкл Бакари Джордан
Актер Майкл Бакари Джордан
© Sputnik
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Работа над четвертым фильмом "Матрица" уже началась, сообщает Francetvinfo со ссылкой на американские источники. Ожидается, что в новом проекте вместо Киану Ривза роль Нео сыграет Майкл Б. Джордан.
Съемки нового проекта под рабочим названием Project Ice Cream предположительно начнутся в Чикаго в 2020 году.
Пока нет информации о том, каким именно будет продолжение франшизы: ребут, спин-оф, сиквел или приквел, но уже известно, что Нео сыграет не Киану Ривз, а Майкл Б. Джордан, известный зрителям по фильмам "Черная пантера" и "Крид".
Снимать четвертую "Матрицу" будут сестры Вачовски, по крайней мере о своей заинтересованности в проекте сообщала Лана Вачовски, сценаристом выступит Зак Пенн, известный по работам над фильмами "Невероятный халк" и "Первому игроку приготовиться".
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КультураНовости культурыКиану РивзКиноЛана ВачовскиЧикаго
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