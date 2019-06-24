В новой "Матрице" Киану Ривза заменит Майкл Б. Джордан

Пока нет информации о том, каким именно будет продолжение франшизы: ребут, спин-оф, сиквел или приквел, но уже известно, что Нео сыграет не Киану Ривз, а Майкл Б. Джордан, известный зрителям по фильмам "Черная пантера" и "Крид".