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РИА Новости

Из тюрьмы в Уругвае сбежал известный итальянский мафиози

Вчера, 20:16
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МЕХИКО, 24 июн – РИА Новости. Известный итальянский мафиозо Рокко Морабито и еще трое заключенных сбежали в ночь на понедельник из тюрьмы в Уругвае, сообщает МВД южноамериканской страны.
По данным ведомства, заключенные сбежали по крыше здания, попав на территорию соседней фермы, где украли деньги у ее владельцев и исчезли в неизвестном направлении, сообщает уругвайский портал Pais.
Морабито, самый разыскиваемый член итальянской мафиозной организации ндрангета, который скрывался от правосудия более 20 лет, был задержан в Уругвае в 2017 году и с тех пор ждал экстрадиции в Италию.
Морабито разыскивался Интерполом с 1995 года по обвинению в наркотрафике в особо крупных размерах. В 1992 и 1993 годах один из главарей ндрангеты пытался переправить в Италию более тонны кокаина.
Более 13 лет он проживал в Уругвае по поддельному паспорту гражданина Бразилии. Полиции удалось выйти на его след, после того как Морабито неосторожно написал дочери в колледж, использовав свое настоящее имя.
При аресте у "кокаинового короля" были конфискованы пистолет, 13 мобильных телефонов и более десятка банковских карт.
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