Из тюрьмы в Уругвае сбежал известный итальянский мафиози

МЕХИКО, 24 июн – РИА Новости. Известный итальянский мафиозо Рокко Морабито и еще трое заключенных сбежали в ночь на понедельник из тюрьмы в Уругвае, сообщает МВД южноамериканской страны.

По данным ведомства, заключенные сбежали по крыше здания, попав на территорию соседней фермы, где украли деньги у ее владельцев и исчезли в неизвестном направлении, сообщает уругвайский портал Pais

Морабито, самый разыскиваемый член итальянской мафиозной организации ндрангета, который скрывался от правосудия более 20 лет, был задержан в Уругвае в 2017 году и с тех пор ждал экстрадиции в Италию.

Морабито разыскивался Интерполом с 1995 года по обвинению в наркотрафике в особо крупных размерах. В 1992 и 1993 годах один из главарей ндрангеты пытался переправить в Италию более тонны кокаина.

Более 13 лет он проживал в Уругвае по поддельному паспорту гражданина Бразилии. Полиции удалось выйти на его след, после того как Морабито неосторожно написал дочери в колледж, использовав свое настоящее имя.