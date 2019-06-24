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РИА Новости

ВСУ обстреляли район Донецкой фильтровальной станции, заявили в ДНР

Вчера, 20:14
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкДонецкая фильтровальная станция
Донецкая фильтровальная станция
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник обстреляли район Донецкой фильтровальной станции, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Донецкая фильтровальная станция расположена в нескольких километрах к северу от Донецка и снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Военное ведомство ДНР и представительство республики в СЦКК неоднократно заявляли об обстрелах района объекта со стороны силовиков и угрозе жизни и здоровью персонала.
"Сегодня в 18.55 (совпадает с мск - ред.)вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны Авдеевки в направлении Ясиноватой из АГС, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под обстрел попал район Донецкой фильтровальной станции, сотрудники были вынуждены укрываться в убежище. По предварительным данным, жертв и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано", - заявил представитель ведомства.
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