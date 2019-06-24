ВСУ обстреляли район Донецкой фильтровальной станции, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские силовики в понедельник обстреляли район Донецкой фильтровальной станции, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Донецкая фильтровальная станция расположена в нескольких километрах к северу от Донецка и снабжает водой города и населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Военное ведомство ДНР и представительство республики в СЦКК неоднократно заявляли об обстрелах района объекта со стороны силовиков и угрозе жизни и здоровью персонала.