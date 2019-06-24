Шахназаров выступил за увеличение числа кинофестивалей в России

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Гендиректор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров выступает за то, чтобы количество кинофестивалей в России не сокращалось, поскольку для многих кинематографистов это единственный шанс показать картину зрителям.
Как отметил министр культуры РФ Владимир Мединский в эфире передачи "Диалог" на телеканале "Россия 24", ведомство поддерживает около 50 фестивалей по все стране. Он поинтересовался, стоит ли продолжать поддерживать такой широкий выбор смотров.
"Я считаю, что чем больше фестивалей, тем лучше. Во-первых, это возможность показывать кино. Учитывая то, о чем мы говорили, что порой особенно небольшим производителям, особенно производителям с небольшими бюджетами, они вообще не могут выйти на экран", - сказал Шахназаров.
По его словам, фестивали традиционно собирают большое количество зрителей, они становятся праздником для тех городов, где их проводят. "Неважно, кто там призы получает, в конце концов. Главное, что это некое культурное событие в городе", - подчеркнул Шахназаров.