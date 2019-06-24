Шахназаров выступил за увеличение числа кинофестивалей в России

"Я считаю, что чем больше фестивалей, тем лучше. Во-первых, это возможность показывать кино. Учитывая то, о чем мы говорили, что порой особенно небольшим производителям, особенно производителям с небольшими бюджетами, они вообще не могут выйти на экран", - сказал Шахназаров.