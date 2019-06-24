"Аэрофлот" обработал более 850 обращений по возврату билетов в Грузию

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" уже обработала более 850 обращений по возврату билетов в Грузию, пассажиры могут вернуть деньги полностью без штрафов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Пассажирам, имеющим оформленную перевозку в Тбилиси, вне зависимости от тарифа разрешается производить полный возврат без штрафов. В компанию поступают сотни запросов на возврат билетов. Наши специалисты обработали уже более 850 обращений и занимаются остальными", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пассажиры перевозятся на регулярных рейсах "Аэрофлота".

"При обращении в компанию пассажиры с билетами на 8 июля или более позднюю дату могут без каких-либо доплат или штрафных санкций перенести вылет на более раннее время, до полного прекращения авиасообщения. На сегодняшний день авиакомпания располагает достаточным количеством свободных кресел на регулярных рейсах для перевозки пассажиров из Грузии до 8 июля, когда будет прекращено выполнение полетов по этому направлению", - отметил собеседник.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

Путин подписал указ после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.