Трамп заявил, что США хотели бы нового соглашения с Ираном

ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. США готовы к переговорам по новому соглашению с Ираном, но Тегеран на это не идет, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Мы бы хотели обсудить сделку, но они не хотят, ну и прекрасно", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, видит ли он своей целью достижение нового соглашения с Ираном.

Администрация Трампа в понедельник объявила о введении санкций в отношении высокопоставленного руководства Ирана. Президент США заявил, что санкции являются "пропорциональным ответом США" на действия Тегерана, в том числе инцидент со сбитым американским беспилотником и атакой на танкеры, в которых Вашингтон обвинил Иран. Трамп заявил, что США "не допустят обладания Ираном ядерным оружием" и продолжения им "поддержки терроризма".

Вместе с тем, президент США выразил уверенность, что "потенциально у Ирана есть феноменальное будущее", и он, и многие "хотели бы видеть, чтобы они работали над этим".

Трамп в мае прошлого года объявил об одностороннем выходе США из соглашения по иранской ядерной программе, достигнутого между Ираном и группой международных посредников в 2015 году.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил на прошлой неделе, что иранские военные сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. В качестве доказательств стороны представили карты с траекторией движения БПЛА, однако они отличаются друг от друга. Трамп заявил, что отозвал приказ о нанесении ответного удара по Ирану, так как не хотел человеческих жертв, однако СМИ сообщили о проведении киберкомандованием США атаки на компьютерные сети управления пусками ракет.

Ранее иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.