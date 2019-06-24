Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T19:55Z
https://ria.ru/20190624/1555870048.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155536/04/1555360469_0:163:3200:1963_1036x0_80_0_0_2f467f4641638a6a6d0e05d356666dab.jpg
РИА Новости

Власти Ингушетии ждут решения президента по прошению Евкурова об отставке

Вчера, 19:55
1332
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров на Петербургском международном экономическом форуме 2019 (ПМЭФ-2019)
Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров на Петербургском международном экономическом форуме 2019 (ПМЭФ-2019)
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 25 июн – РИА Новости. Власти Ингушетии ждут решения президента России Владимира Путина по прошению главы региона Юнус-Бека Евкурова об отставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя республики.
"Нужно дождаться решения президента по прошению главы республики об отставке. Если оно будет удовлетворено, то, естественно, тогда же будет назначен и временно исполняющий обязанности руководителя региона", - сказал собеседник агентства.
В понедельник Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит главу государства досрочно отправить его в отставку с поста главы республики. Он напомнил, что в соответствии с законом его полномочия истекают в 2023 году. Евкуров объяснил свое решение попросить об отставке разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики. В своем заявлении он отметил, что за годы под его руководством в регионе удалось победить терроризм.
Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров
20 марта, 13:11
Евкуров отозвал из республиканского парламента закон о референдуме
000701
Обсудить 0
Юнус-Бек ЕвкуровВладимир ПутинИнгушетияПолитика
Рекомендуем
Юнус-Бек Евкуров
В Госдуме прокомментировали решение Евкурова об отставке
РИА
Новости
Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров
Глава Ингушетии Евкуров объявил об отставке
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Бари Алибасов
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Лента
новостей
Логотип МТС
МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Солдаты ВСУ на востоке Украины
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Юнус-Бек Евкуров
Глава Северной Осетии прокомментировал решение Евкурова подать в отставку
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
Гражданская версия АК-12
Концерн "Калашников" создал гражданский вариант АК-12
Анатолий Шарий
ЦИК Украины отказала блогеру Шарию в регистрации на выборы
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Поднятые по тревоге С-300 и С-400 выдвинулись прикрывать гособъекты
Уволенная после прямой линии Путина замгубернатора назвала себя жертвой
В Ростовской области загорелся автобус с детьми
Актер Майкл Бакари Джордан
В новой "Матрице" Киану Ривза заменит Майкл Б. Джордан
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:23В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"
11:22Гавана будет поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США, заявил посол
11:20Эксперты ЕС опровергли, что продукты на Западе качественнее, чем на Востоке
11:19Депутаты оспорили полномочия российской делегации в ПАСЕ
11:19Представитель Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления
11:17Снижение планов добычи угля в Кузбассе не повлечет сокращения рабочих мест
11:13Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве
11:13Россия будет сожалеть, если делегация Украины покинет ПАСЕ, заявил Толстой
11:13Куба рассчитывает на новые российские кредиты
11:13Россия не будет выполнять резолюции ПАСЕ, принятые в ее отсутствие
11:09В России создали новый боевой модуль "Нарцисс"
11:08Госиспытания новейшей кассетной бомбы "Дрель" завершатся в 2019 году
11:05На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном
11:04В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат
11:03Президент Ирана резко раскритиковал Белый дом после санкций США
11:02Роухани назвал санкции США против Хаменеи нелогичным и глупым действием
11:01Трамп не разорвет договор с Японией, считает эксперт
11:00Источник: подозреваемому в серии отравлений в Москве вменяют четыре эпизода
10:57Погода на мысе Перовского, где выпустят косаток, начнет улучшаться в среду
10:57В КПРФ заявили, что Ингушетия при Евкурове заметно преобразилась
Лента новостейМолния