Власти Ингушетии ждут решения президента по прошению Евкурова об отставке

"Нужно дождаться решения президента по прошению главы республики об отставке. Если оно будет удовлетворено, то, естественно, тогда же будет назначен и временно исполняющий обязанности руководителя региона", - сказал собеседник агентства.

В понедельник Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит главу государства досрочно отправить его в отставку с поста главы республики. Он напомнил, что в соответствии с законом его полномочия истекают в 2023 году. Евкуров объяснил свое решение попросить об отставке разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики. В своем заявлении он отметил, что за годы под его руководством в регионе удалось победить терроризм.