Отряд кораблей Северного флота зашел в Гавану

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" зашел в Гавану, сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
"Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" зашел в столицу Республики Куба порт Гавану", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на фрегат "Адмирал Горшков" планируется прибытие чрезвычайного и полномочного посла РФ в Кубе Андрея Гуськова, а также посещение корабля представителями командования вооруженных сил Кубы.
Отмечается, что отряд кораблей и судов вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. С начала дальнего похода корабли и суда отряда преодолели порядка 28 тысяч морских миль.
Сообщается, что за время похода российские моряки совершили деловые заходы в порты Джибути и Коломбо, а также в китайский порт Циндао для участия в торжествах в честь 70-летия военно-морских сил Народной освободительной армии Китая. Майские праздники североморцы провели во Владивостоке, затем перешли Тихий океан, пересекли экватор и совершили деловой заход в порт Пуэрто-Боливар Эквадора. На прошлой неделе отряд прошел Панамским каналом в Карибское море.