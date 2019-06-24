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РИА Новости

Отряд кораблей Северного флота зашел в Гавану

Вчера, 19:53
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© РИА Новости / Александр ГальперинФрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"
Фрегат Адмирал флота Советского Союза Горшков
© РИА Новости / Александр Гальперин
Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" . Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" зашел в Гавану, сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
"Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" зашел в столицу Республики Куба порт Гавану", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на фрегат "Адмирал Горшков" планируется прибытие чрезвычайного и полномочного посла РФ в Кубе Андрея Гуськова, а также посещение корабля представителями командования вооруженных сил Кубы.
Отмечается, что отряд кораблей и судов вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. С начала дальнего похода корабли и суда отряда преодолели порядка 28 тысяч морских миль.
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Сообщается, что за время похода российские моряки совершили деловые заходы в порты Джибути и Коломбо, а также в китайский порт Циндао для участия в торжествах в честь 70-летия военно-морских сил Народной освободительной армии Китая. Майские праздники североморцы провели во Владивостоке, затем перешли Тихий океан, пересекли экватор и совершили деловой заход в порт Пуэрто-Боливар Эквадора. На прошлой неделе отряд прошел Панамским каналом в Карибское море.
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