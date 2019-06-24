Отряд кораблей Северного флота зашел в Гавану

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" зашел в Гавану, сообщил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.

"Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" зашел в столицу Республики Куба порт Гавану", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на фрегат "Адмирал Горшков" планируется прибытие чрезвычайного и полномочного посла РФ в Кубе Андрея Гуськова, а также посещение корабля представителями командования вооруженных сил Кубы.

Отмечается, что отряд кораблей и судов вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. С начала дальнего похода корабли и суда отряда преодолели порядка 28 тысяч морских миль.