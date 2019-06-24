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РИА Новости

Премьер Молдавии заявила, что страна намерена развивать отношения с Россией

Вчера, 19:50
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© AP Photo / Vadim GhirdaМолдавский политический и государственный деятель Майя Санду
Молдавский политический и государственный деятель Майя Санду
© AP Photo / Vadim Ghirda
КИШИНЕВ, 24 июн — РИА Новости. Премьер Молдавии Майя Санду на встрече с вице-премьером России Дмитрем Козаком в понедельник сообщила, что республика планирует поддерживать евроинтеграционную политику, но при этом собирается развивать отношения с РФ.
"Санду отметила отсутствие несовместимости между зоной свободной и углубленной торговли ЕС-РМ и зоной свободной торговли в рамках СНГ. Премьер-министр заявила, что правительство Республики Молдова будет продвигать предсказуемую внешнюю политику, основанную на цели европейской интеграции и внедрении Соглашения об ассоциации с ЕС, одновременно развивая взаимовыгодные отношения с Российской Федерацией", - сообщила пресс-служба молдавского правительства.
Санду и Козак отметили важность возобновления работы молдавско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в том числе для отмены введенных в 2014 году Россией таможенных пошлин для 14 категорий товаров и решения проблем молдавских перевозчиков.
"Стороны также подчеркнули готовность возобновить конструктивный политический диалог, основанный на взаимном соблюдении национальных интересов. Санду заверила, что приоритетом молдавского правительства на нынешнем этапе является демократизация страны и обеспечение функционирования государственных институтов в интересах граждан", - говорится в сообщении.
Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. По соглашению, Молдавия должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.
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