Премьер Молдавии заявила, что страна намерена развивать отношения с Россией

КИШИНЕВ, 24 июн — РИА Новости. Премьер Молдавии Майя Санду на встрече с вице-премьером России Дмитрем Козаком в понедельник сообщила, что республика планирует поддерживать евроинтеграционную политику, но при этом собирается развивать отношения с РФ.

"Санду отметила отсутствие несовместимости между зоной свободной и углубленной торговли ЕС-РМ и зоной свободной торговли в рамках СНГ. Премьер-министр заявила, что правительство Республики Молдова будет продвигать предсказуемую внешнюю политику, основанную на цели европейской интеграции и внедрении Соглашения об ассоциации с ЕС, одновременно развивая взаимовыгодные отношения с Российской Федерацией", - сообщила пресс-служба молдавского правительства.

Санду и Козак отметили важность возобновления работы молдавско-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в том числе для отмены введенных в 2014 году Россией таможенных пошлин для 14 категорий товаров и решения проблем молдавских перевозчиков.

"Стороны также подчеркнули готовность возобновить конструктивный политический диалог, основанный на взаимном соблюдении национальных интересов. Санду заверила, что приоритетом молдавского правительства на нынешнем этапе является демократизация страны и обеспечение функционирования государственных институтов в интересах граждан", - говорится в сообщении.