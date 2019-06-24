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РИА Новости

Встреча Патрушева с Болтоном в Иерусалиме продлилась полтора часа

Вчера, 19:47
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ИЕРУСАЛИМ, 24 июн - РИА Новости. Встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с помощником президента США Джоном Болтоном завершилась в Иерусалиме, она продлилась полтора часа.
Встреча прошла за закрытыми от прессы дверями. До ее начала Патрушев и Болтон сделали несколько совместных фотографий.
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Патрушев прибыл в Иерусалим в понедельник на двухдневные переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, главой Израильского совета по нацбезопасности Меиром Бен-Шаббатом и советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.
Ранее Патрушев сообщил, что собирается обсудить со своими коллегами из Израиля и США вопросы внутриполитического урегулирования в Сирии, уничтожение оставшихся террористов и восстановление этой страны.
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Джон БолтонИерусалимНиколай ПатрушевРоссияСШАВ мире
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