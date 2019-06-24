Встреча Патрушева с Болтоном в Иерусалиме продлилась полтора часа

ИЕРУСАЛИМ, 24 июн - РИА Новости. Встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева с помощником президента США Джоном Болтоном завершилась в Иерусалиме, она продлилась полтора часа.

Встреча прошла за закрытыми от прессы дверями. До ее начала Патрушев и Болтон сделали несколько совместных фотографий.

Патрушев прибыл в Иерусалим в понедельник на двухдневные переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, главой Израильского совета по нацбезопасности Меиром Бен-Шаббатом и советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.