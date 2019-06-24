ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. США ввели санкции против ряда военных руководителей Ирана и готовят меры против главы МИД страны Мохаммада Джавада Зарифа, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.

"Мы объявляем о санкциях в отношении тех, кто несет ответственность за недавние действия (Ирана на Ближнем Востоке – ред.)", - заявил Мнучин журналистам.

Он напомнил, что ранее США ввели санкции против главы Корпуса стражей исламской революции генерала Сулеймани, а теперь – против еще трех военных лидеров КСИР, включая командующего ВВС, который, по его словам, несет ответственность за сбитый американский беспилотник.

Кроме того, под санкции попали командующие пяти военно-морских округов Ирана за "недавние действия".

"Президент (США) проинструктировал меня, что на этой неделе мы введем санкции в отношении Зарифа", - добавил глава минфина.

Он подтвердил, что санкции направлены также на "офис верховного лидера" Ирана и закроют ему доступ к "миллиардам долларов".

По данным минфина США, в санкционный список попал командующий военно-морскими силами КСИР Али Реза Тангсири, который, как утверждают в ведомстве, еще в феврале угрожал перекрыть Ормузский пролив, если США продолжат добиваться прекращения нефтяного экспорта Ирана.

Также в списке командующий ВВС КСИР Амирали Хаджизаде, который причастен к удару по американскому беспилотнику 20 июня и к баллистической программе Ирана, и командующий сухопутными силами КСИР Мохаммад Пакпур (за то, что эти силы размещены в Сирии, поясняют в минфине США).

В списке перечисляются командующие военно-морскими округами КСИР: Аббас Голамшахи, Рамезан Зирахи, Ядолла Бадин, Мансур Раванкар и Али Озмани.

Вице-президент США Майк Пенс ранее заявил, что санкции вводятся в ответ на то, что Иран сбил американский беспилотный аппарат, а также в свете нападений на два танкера в Оманском заливе, ответственность за которые США возложили на Иран. Иран отвергает свою причастность к происшествию.

При этом Трамп обозначил готовность к переговорам без предварительных условий. В то же время госсекретарь Майк Помпео пообещал, что Вашингтон продолжит наращивать дипломатическую изоляцию Тегерана и экономическое давление, пока тот не согласится на переговоры.