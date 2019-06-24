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РИА Новости

США ввели санкции против ряда военных руководителей Ирана

Вчера, 19:38
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. США ввели санкции против ряда военных руководителей Ирана и готовят меры против главы МИД страны Мохаммада Джавада Зарифа, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.
"Мы объявляем о санкциях в отношении тех, кто несет ответственность за недавние действия (Ирана на Ближнем Востоке – ред.)", - заявил Мнучин журналистам.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 18:57
Трамп ввел "жесткие санкции" против Ирана
Он напомнил, что ранее США ввели санкции против главы Корпуса стражей исламской революции генерала Сулеймани, а теперь – против еще трех военных лидеров КСИР, включая командующего ВВС, который, по его словам, несет ответственность за сбитый американский беспилотник.
Кроме того, под санкции попали командующие пяти военно-морских округов Ирана за "недавние действия".
"Президент (США) проинструктировал меня, что на этой неделе мы введем санкции в отношении Зарифа", - добавил глава минфина.
Он подтвердил, что санкции направлены также на "офис верховного лидера" Ирана и закроют ему доступ к "миллиардам долларов".
Санкции США против Ирана
9 августа 2018, 16:38
Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
По данным минфина США, в санкционный список попал командующий военно-морскими силами КСИР Али Реза Тангсири, который, как утверждают в ведомстве, еще в феврале угрожал перекрыть Ормузский пролив, если США продолжат добиваться прекращения нефтяного экспорта Ирана.
Также в списке командующий ВВС КСИР Амирали Хаджизаде, который причастен к удару по американскому беспилотнику 20 июня и к баллистической программе Ирана, и командующий сухопутными силами КСИР Мохаммад Пакпур (за то, что эти силы размещены в Сирии, поясняют в минфине США).
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 19:13
США не могут позволить Ирану иметь ядерное оружие, заявил Трамп
В списке перечисляются командующие военно-морскими округами КСИР: Аббас Голамшахи, Рамезан Зирахи, Ядолла Бадин, Мансур Раванкар и Али Озмани.
Вице-президент США Майк Пенс ранее заявил, что санкции вводятся в ответ на то, что Иран сбил американский беспилотный аппарат, а также в свете нападений на два танкера в Оманском заливе, ответственность за которые США возложили на Иран. Иран отвергает свою причастность к происшествию.
При этом Трамп обозначил готовность к переговорам без предварительных условий. В то же время госсекретарь Майк Помпео пообещал, что Вашингтон продолжит наращивать дипломатическую изоляцию Тегерана и экономическое давление, пока тот не согласится на переговоры.
Шок и треп. Трамп приказал ударить по Ирану. И передумал
21 июня, 17:19
Шок и треп. Трамп приказал ударить по Ирану. И передумалВидно, нашелся кто-то дальновидный, кто растолковал, что бомбить Иран – это не то же самое, что по-голливудски "жахнуть" по Сирии. Здесь можно так попасть, что не выберешься.
Представитель МИД Ирана Аббас Мусави в ответ на это заявил, что Вашингтон уже ввел столько санкций, что вряд ли еще что-то осталось неиспользованным. Президент Ирана Хасан Роухани ранее отмечал, что потенциал давления Вашингтона на Тегеран иссяк и что ситуация в стране по сравнению с прошлым годом улучшилась.
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Министерство финансов СШАИранСША
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