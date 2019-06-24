Макрон считает, что Трамп должен прояснить свою позицию по Европе и Brexit

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в беседе с изданием New Yorker, что президент США Дональд Трамп должен прояснить свою позицию по Европе, в частности в отношении темы выхода Великобритании из Европейского союза.

"Несомненно, что у нас есть некоторая неясность, особенно, если посмотреть на позицию Трампа относительно Brexit и тот факт, что он поддерживает идею "жесткого" Brexit. Я думаю, он должен прояснить свою позицию в отношении Европы", - заявил Макрон.

Ранее Трамп выразил сожаление в связи с тем, что Европейский союз занял "жесткую позицию" по вопросу выхода Великобритании из блока. Он также упомянул, что и в отношении США Евросоюз ведет себя как "жесткий торговый партнер", однако отметил, что "это изменится".

Британия должна выйти из ЕС 31 октября, однако в настоящее время правящая Консервативная партия занята спорами о выборах нового лидера. Как ожидается, имя нового премьера будет названо в июле, а с конца этого месяца парламент уйдет на каникулы до начала сентября. Следовательно, какая-либо работа по разрешению ситуации вокруг Brexit может начаться не ранее первой половины или середины сентября.