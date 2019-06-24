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РИА Новости

Макрон считает, что Трамп должен прояснить свою позицию по Европе и Brexit

Вчера, 19:35
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в беседе с изданием New Yorker, что президент США Дональд Трамп должен прояснить свою позицию по Европе, в частности в отношении темы выхода Великобритании из Европейского союза.
"Несомненно, что у нас есть некоторая неясность, особенно, если посмотреть на позицию Трампа относительно Brexit и тот факт, что он поддерживает идею "жесткого" Brexit. Я думаю, он должен прояснить свою позицию в отношении Европы", - заявил Макрон.
Ранее Трамп выразил сожаление в связи с тем, что Европейский союз занял "жесткую позицию" по вопросу выхода Великобритании из блока. Он также упомянул, что и в отношении США Евросоюз ведет себя как "жесткий торговый партнер", однако отметил, что "это изменится".
Британия должна выйти из ЕС 31 октября, однако в настоящее время правящая Консервативная партия занята спорами о выборах нового лидера. Как ожидается, имя нового премьера будет названо в июле, а с конца этого месяца парламент уйдет на каникулы до начала сентября. Следовательно, какая-либо работа по разрешению ситуации вокруг Brexit может начаться не ранее первой половины или середины сентября.
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
12 июня, 14:05
Джонсон заявил, что не рвется к "жесткому" Brexit
Ранее парламент четыре раза отклонял уже согласованную с ЕС сделку о Brexit. Брюссель, соглашаясь с содержанием документа, заявлял, что изменения в нем невозможны.
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BrexitЭммануэль МакронДональд ТрампЕвросоюзВеликобританияФранцияСШАВ мире
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