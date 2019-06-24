В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов России

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.

Большинство депутатов — 77 из 136 — выступили против включения этого пункта в повестку дня.

Как сообщила глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, инициатива о том, чтобы обсудить вопрос ответственности России "за неуплату членских взносов", поступила накануне.

Препятствия со стороны Киева

В понедельник ассамблея планирует обсудить проект доклада о предоставлении российской делегации возможности принять участие в работе июньской сессии. Если резолюция к докладу пройдет в нынешнем виде, то Москва в тот же день подаст соответствующую заявку. При этом в докладе сохраняется положение о возможности оспаривания полномочий делегаций.

Киев подал 226 правок к резолюции о возвращении России в ПАСЕ, сообщил глава делегации Георгий Логвинский. При этом обычно число поправок к проектам докладов достигает 30-40 пунктов.

Кроме того, украинская делегация обратилась в регламентный комитет и потребовала отстранить от сессии президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье из-за "пренебрежения голосованием делегатов". Паскье никак не отреагировала на действия Киева.

Просьба фонда MH17

Нидерландский фонд MH17 призвал ПАСЕ не восстанавливать полномочия Москвы. По словам главы одной из политических групп ассамблеи Тини Кокса, просьба фонда не повлияет на обсуждения проекта доклада о возвращении России.

Как отметил глава сенаторской части делегации России в ПАСЕ Сергей Кисляк, уставное ведомство вряд ли будет реагировать на инициативы организации, "заточенной на антироссийскую деятельность". По его мнению, фонд пытается "повысить собственный вес" в политических кругах. Он отметил, что ПАСЕ следует приступить к серьезной работе по своей повестке.

При этом ПАСЕ отказалась обсуждать на сессии ситуацию вокруг крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в 2014 году.

Первые шаги обнадеживают

Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, первые решения ассамблеи выглядят обнадеживающе. По его словам, депутаты здраво оценивают вопросы, неприемлемые для Москвы, и следуют по пути обсуждения тем, связанных с возможностью России принять участие в июньской сессии.

При этом Володин подчеркнул, что вначале необходимо дождаться решения ПАСЕ по соответствующей резолюции.

Условия участия России

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий назвал условия работы российской делегации в июньской сессии ассамблеи.

По его словам, при "малейшем" ограничении полномочий делегация покинет Дворец Совета Европы.

"Надеюсь, что в ПАСЕ после затяжного кризиса во взаимоотношениях с РФ наконец появятся здравые подходы на основе норм международного права и стандартов и устава Совета Европы, а не очередных голословных утверждений", — высказался Слуцкий.

Работа России в ПАСЕ

В апреле 2014 года российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий Москвы, но тогда санкции только ужесточались.