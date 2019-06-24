На пресс-конференции Медведева и Филиппа у переводчиков возникла проблема

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Гавре

ГАВР, 24 июн - РИА Новости. Отсутствие перевода вызвало заминку на пресс-конференции премьер-министров России и Франции Дмитрия Медведева и Эдуарда Филиппа.

Технические сложности возникли на последних двух вопросах. Один из них был адресован главе правительства Франции, он касался роли России в деле безопасности Европы.

Медведев отвечать на него не стал, отметив, что он был задан непосредственно его коллеге. Хотя уже здесь российский премьер сообщил, что вопрос прозвучал без перевода на русский.

Заключительный вопрос пресс-конференции также остался без перевода. При этом ответ на него французского премьера переводился.

Когда подошла отвечать очередь Медведева, он ещё раз сообщил про возникшие трудности и попросил французского корреспондента повторить свой вопрос ещё раз. В кабине переводчиков в это время через стекло показали жестами, что у них проблемы со звуком от микрофонов из зала.