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РИА Новости

На пресс-конференции Медведева и Филиппа у переводчиков возникла проблема

Вчера, 19:24
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Гавре
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Гавре
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ГАВР, 24 июн - РИА Новости. Отсутствие перевода вызвало заминку на пресс-конференции премьер-министров России и Франции Дмитрия Медведева и Эдуарда Филиппа.
Технические сложности возникли на последних двух вопросах. Один из них был адресован главе правительства Франции, он касался роли России в деле безопасности Европы.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совместной с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом пресс-конференции по итогам встречи в Гавре
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Медведев отвечать на него не стал, отметив, что он был задан непосредственно его коллеге. Хотя уже здесь российский премьер сообщил, что вопрос прозвучал без перевода на русский.
Заключительный вопрос пресс-конференции также остался без перевода. При этом ответ на него французского премьера переводился.
Когда подошла отвечать очередь Медведева, он ещё раз сообщил про возникшие трудности и попросил французского корреспондента повторить свой вопрос ещё раз. В кабине переводчиков в это время через стекло показали жестами, что у них проблемы со звуком от микрофонов из зала.
Предоставить нормальный перевод удалось лишь с третьей попытки, и Медведев смог ответить на вопрос. Он касался подозрений в отношении российских источников, которые якобы распространяют ложную информацию, чтобы воздействовать на европейские выборы.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время церемонии встречи в аэропорту Гавра. 24 июня 2019
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Эдуар ФилиппДмитрий МедведевФранцияРоссияВ мире
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