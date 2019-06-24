В пятый вечер протестов в Тбилиси ряды митингующих "проредила" погода

ТБИЛИСИ, 24 июн – РИА Новости. Акция протеста в центре Тбилиси возобновилась в понедельник вечером – это пятый день митинга, участники по-прежнему требуют отставки главы МВД, однако протестующих все меньше, в частности, по причине непогоды, передает корреспондент РИА Новости.

"Мы будем бороться до конца, нам не помешают ветер и непогода. Наши требования все те же: в первую очередь, это отставка главы МВД Георгия Гахария, а также освобождение всех задержанных в ходе митингов", - заявил один из организаторов Шота Дигмелашвили.

Все меньше людей стали выходить на акции. Первая причина вечернего малолюдного собрания – непогода и сильный дождь, которые прошли в столице. Кроме того, власти постепенно выполняют требования протестующих, в частности, после отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, в понедельник правящая партия "Грузинская мечта" сообщила, что выполняет еще одно требование митингующих и выступает с инициативой провести парламентские выборы 2020 года по пропорциональной системе с нулевым барьером прохождения.

В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.