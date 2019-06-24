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РИА Новости

В пятый вечер протестов в Тбилиси ряды митингующих "проредила" погода

Вчера, 19:24
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© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019
© Sputnik / Александр Имедашвили
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ТБИЛИСИ, 24 июн – РИА Новости. Акция протеста в центре Тбилиси возобновилась в понедельник вечером – это пятый день митинга, участники по-прежнему требуют отставки главы МВД, однако протестующих все меньше, в частности, по причине непогоды, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы будем бороться до конца, нам не помешают ветер и непогода. Наши требования все те же: в первую очередь, это отставка главы МВД Георгия Гахария, а также освобождение всех задержанных в ходе митингов", - заявил один из организаторов Шота Дигмелашвили.
Все меньше людей стали выходить на акции. Первая причина вечернего малолюдного собрания – непогода и сильный дождь, которые прошли в столице. Кроме того, власти постепенно выполняют требования протестующих, в частности, после отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, в понедельник правящая партия "Грузинская мечта" сообщила, что выполняет еще одно требование митингующих и выступает с инициативой провести парламентские выборы 2020 года по пропорциональной системе с нулевым барьером прохождения.
В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
Акция протеста у здания парламента в Тбилиси, Грузия
21 июня, 14:28
Грузия опозорилась и устроила беспорядки. А виновата, конечно, РоссияВ Тбилиси, казалось бы, на пустом месте начались антироссийские провокации и беспорядки. Саакашвили там уже вроде нет, но дело его живет.
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Протесты в ГрузииТбилисиВ мире
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