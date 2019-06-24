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РИА Новости

В Йемене хуситы запустили более 220 баллистических ракет за 4 года

Вчера, 19:19
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© AP Photo / Hani MohammedБоевики-хуситы в столице Йемена Сане. 4 декабря 2017
Боевики-хуситы в столице Йемена Сане. 4 декабря 2017
© AP Photo / Hani Mohammed
КАИР, 24 июн - РИА Новости. Мятежники из шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) запустили 226 баллистических ракет с момента с начала операций арабской коалиции в 2015 году, заявил ее официальный представитель коалиции Турки аль-Малики.
"Коалиция следит за потенциалом хуситов, в частности за беспилотниками и баллистическими ракетами. Они (хуситы - ред.) запустили 226 баллистических ракет с момента начала военных операций (коалиции - ред.)", - сообщил аль-Малики.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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