В Госдуме прокомментировали отказ депутатов из Грузии приехать в Москву

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников с сожалением воспринял решение оппозиционной фракции парламента Грузии "Альянс патриотов" отказаться от участия в форуме "Развитие парламентаризма" в Москве.

Ранее Калашников сообщал, что грузинские депутаты планируют приехать на международный форум "Развитие парламентаризма", который пройдет в начале июля в Москве. Позднее представитель фракции Георгий Ломая заявил, что поездка грузинских депутатов в российскую столицу не состоится. Он отметил, что визит отменяется "после случившихся инцидентов в Грузии".

"Жаль. Даже армянские депутаты по отношению к азербайджанским, у которых напряженные отношения, друг другу обеспечивают безопасность при посещении. У нас грузинские депутаты не подвергались опасности, и мы гарантировали им полную безопасность, в том числе на этом форуме", - сказал Калашников РИА Новости.

При этом депутат полагает, что такое решение было принято по политическим мотивам. "Они (депутаты), наверное, опасаются реакции своих избирателей", - отметил он.

В Тбилиси с 20 июня проходят акции протестов. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.

"Альянс патриотов" - единственная парламентская партия в Грузии, выступающая за незамедлительное начало прямого диалога с Москвой. Ее представители уже несколько раз посещали Москву, где провели встречи с российскими коллегами. Первая после 2008 года встреча депутатов Госдумы с парламентской делегацией Грузии состоялась в июле 2017 года, всего было проведено четыре встречи. По итогам переговоров парламентарии приняли решение создать постоянно действующую неформальную группу из депутатов России и Грузии. Представители фракции также не исключают, что могут отправиться в Южную Осетию и Абхазию для начала прямого диалога с местными властями.