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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали отказ депутатов из Грузии приехать в Москву

Вчера, 19:19
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы РФ Леонид Калашников
Депутат Госдумы РФ Леонид Калашников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников с сожалением воспринял решение оппозиционной фракции парламента Грузии "Альянс патриотов" отказаться от участия в форуме "Развитие парламентаризма" в Москве.
Ранее Калашников сообщал, что грузинские депутаты планируют приехать на международный форум "Развитие парламентаризма", который пройдет в начале июля в Москве. Позднее представитель фракции Георгий Ломая заявил, что поездка грузинских депутатов в российскую столицу не состоится. Он отметил, что визит отменяется "после случившихся инцидентов в Грузии".
"Жаль. Даже армянские депутаты по отношению к азербайджанским, у которых напряженные отношения, друг другу обеспечивают безопасность при посещении. У нас грузинские депутаты не подвергались опасности, и мы гарантировали им полную безопасность, в том числе на этом форуме", - сказал Калашников РИА Новости.
При этом депутат полагает, что такое решение было принято по политическим мотивам. "Они (депутаты), наверное, опасаются реакции своих избирателей", - отметил он.
В Тбилиси с 20 июня проходят акции протестов. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
"Альянс патриотов" - единственная парламентская партия в Грузии, выступающая за незамедлительное начало прямого диалога с Москвой. Ее представители уже несколько раз посещали Москву, где провели встречи с российскими коллегами. Первая после 2008 года встреча депутатов Госдумы с парламентской делегацией Грузии состоялась в июле 2017 года, всего было проведено четыре встречи. По итогам переговоров парламентарии приняли решение создать постоянно действующую неформальную группу из депутатов России и Грузии. Представители фракции также не исключают, что могут отправиться в Южную Осетию и Абхазию для начала прямого диалога с местными властями.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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