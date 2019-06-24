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РИА Новости

В Ростовской области в ДТП с автобусом погибли три человека

Вчера, 19:17
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн – РИА Новости. Три человека погибли, еще двое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом в Ростовской области, сообщает ГУМВД России по региону.
Авария произошла в 14.35 мск на 71-м километре автодороги "Ростов – Волгодонск".
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"По предварительным данным, водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Elantra, выехал на встречную полосу, допустил столкновение со встречным автобусом Yutong под управлением водителя 1961 года рождения", - говорится в сообщении.
В автобусе, следовавшем из Волгодонска в Ростов, находились 22 пассажира.
"В результате ДТП погибли: водитель и два пассажира автомобиля Hyundai (женщина 1988 года рождения и ребенок), а также получили травмы водитель автобуса и его пассажир 2002 года рождения", - уточняет ГУМВД.
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