В Ростовской области в ДТП с автобусом погибли три человека

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн – РИА Новости. Три человека погибли, еще двое получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом в Ростовской области, сообщает ГУМВД России по региону.

Авария произошла в 14.35 мск на 71-м километре автодороги "Ростов – Волгодонск".

"По предварительным данным, водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Elantra, выехал на встречную полосу, допустил столкновение со встречным автобусом Yutong под управлением водителя 1961 года рождения", - говорится в сообщении.

В автобусе, следовавшем из Волгодонска в Ростов, находились 22 пассажира.