Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T19:13Z
https://ria.ru/20190624/1555868909.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155569/11/1555691199_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f94e994b1b76e80ca4f06f56c8508f80.jpg
РИА Новости

США не могут позволить Ирану иметь ядерное оружие, заявил Трамп

Вчера, 19:13
495
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США проявляли большую выдержку в отношении Ирана, но не обязательно будут это делать и дальше, хотя и не ищут конфликта с этой страной, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Я думаю, что мы проявили большую сдержанность, но это не значит, что мы собираемся проявлять ее в будущем", - сказал Трамп журналистам.
"Мы не стремимся к конфликту с Ираном или любой другой страной… Я могу только сказать вам, что мы не можем позволить Ирану иметь ядерное оружие", - добавил президент.
Трамп в понедельник подписал указ о новых санкциях в отношении Ирана, в частности, против его верховного лидера Али Хаменеи.
Президент США отметил, что санкции не связаны с недавним инцидентом, когда Иран сбил американский беспилотник в Персидском заливе.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 15:48
Трамп призвал импортеров нефти обеспечить безопасность в Ормузском проливе
560137
Обсудить 1
Обострение отношений США и ИранаДональд ТрампИранСШАВ мире
Рекомендуем
Министерство финансов США в Вашингтоне
США ввели санкции против ряда военных руководителей Ирана
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что вправе начать войну с Ираном без одобрения конгресса
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что США хотели бы нового соглашения с Ираном
США, Британия, Саудовская Аравия и ОАЭ призвали Иран к дипломатии
Лента
новостей
Президент США Дональд Трамп
Трамп ввел "жесткие санкции" против Ирана
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон считает, что Трамп должен прояснить свою позицию по Европе и Brexit
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Зариф согласился с Трампом в том, что США нечего делать в Персидском заливе
Депутат Госдумы РФ Леонид Калашников
В Госдуме прокомментировали отказ депутатов из Грузии приехать в Москву
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал импортеров нефти обеспечить безопасность в Ормузском проливе
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Киев подал 226 правок к резолюции о возвращении российской делегации в ПАСЕ
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
МИД Ирана: США своими санкциями закрывают путь дипломатии
Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров
Глава Ингушетии Евкуров объявил об отставке
Россия пытается влиять на американскую политику, заявили в разведке США
Грузинские вина на полках магазинов Москвы
Нацагентство вина Грузии прокомментировало сообщения о проверках продукции
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Встреча Патрушева с Болтоном в Иерусалиме продлилась полтора часа
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:23В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"
11:22Гавана будет поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США, заявил посол
11:20Эксперты ЕС опровергли, что продукты на Западе качественнее, чем на Востоке
11:19Депутаты оспорили полномочия российской делегации в ПАСЕ
11:19Представитель Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления
11:17Снижение планов добычи угля в Кузбассе не повлечет сокращения рабочих мест
11:13Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве
11:13Россия будет сожалеть, если делегация Украины покинет ПАСЕ, заявил Толстой
11:13Куба рассчитывает на новые российские кредиты
11:13Россия не будет выполнять резолюции ПАСЕ, принятые в ее отсутствие
11:09В России создали новый боевой модуль "Нарцисс"
11:08Госиспытания новейшей кассетной бомбы "Дрель" завершатся в 2019 году
11:05На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном
11:04В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат
11:03Президент Ирана резко раскритиковал Белый дом после санкций США
11:02Роухани назвал санкции США против Хаменеи нелогичным и глупым действием
11:01Трамп не разорвет договор с Японией, считает эксперт
11:00Источник: подозреваемому в серии отравлений в Москве вменяют четыре эпизода
10:57Погода на мысе Перовского, где выпустят косаток, начнет улучшаться в среду
10:57В КПРФ заявили, что Ингушетия при Евкурове заметно преобразилась
Лента новостейМолния