США не могут позволить Ирану иметь ядерное оружие, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США проявляли большую выдержку в отношении Ирана, но не обязательно будут это делать и дальше, хотя и не ищут конфликта с этой страной, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Я думаю, что мы проявили большую сдержанность, но это не значит, что мы собираемся проявлять ее в будущем", - сказал Трамп журналистам.

"Мы не стремимся к конфликту с Ираном или любой другой страной… Я могу только сказать вам, что мы не можем позволить Ирану иметь ядерное оружие", - добавил президент.

Трамп в понедельник подписал указ о новых санкциях в отношении Ирана, в частности, против его верховного лидера Али Хаменеи.