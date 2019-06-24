Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-25T00:41Z
https://ria.ru/20190624/1555868858.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155544/97/1555449725_0:248:3198:2047_1036x0_80_0_0_f57d03e3c31170e51686a7ed7a89eb59.jpg
РИА Новости

Глава Ингушетии Евкуров объявил об отставке

Вчера, 19:11
84203
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров
Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Юнус-Бек Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента России о своей досрочной отставке с поста главы республики.

"Я свой выбор сделал. Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики".

Юнус-Бек Евкуров
Он напомнил, что его полномочия истекают в 2023 году.
Евкуров объяснил свое решение разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики.
"Давайте наберемся мужества сказать, что все мы — власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации — ответственны за то, что сегодня мы разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором: личные интересы или интересы республики. И каждый, я подчеркиваю, каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами", — сказал глава региона.
Он отметил, что за годы под его руководством в регионе удалось победить терроризм и добиться мира.
Евкурова назначили и.о. главы Ингушетии 30 октября 2008 года после отставки Мурата Зязикова.
В 2009 году политик получил тяжелые травмы в результате покушения и провел в больнице больше месяца.
Заседание суда по делу об административной границе между Чечней и Ингушетией
6 декабря 2018, 11:20
КС признал договор о границе Ингушетии и Чечни соответствующим Конституции
182204525824385
Обсудить 55
Юнус-Бек ЕвкуровИнгушетияПолитика
Популярные комментарии
Мужественный поступок человека, знающего, что такое честь. Он понял, что не в силах преодолеть сложившиеся в республике тенденции, связанные с подчинением более сильному соседу, и не захотел продолжать быть их соучастником. Хороший был глава республики...
24 июня, 19:41
Руслан Тлеуж
97325022
Устал?
24 июня, 19:30
iics-2008
10931022
Рекомендуем
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
РИА
Новости
Бари Алибасов
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Российскую делегацию пригласили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
Солдаты ВСУ на востоке Украины
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Лента
новостей
Логотип МТС
МТС впервые за 13 лет сменил логотип
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео
Гражданская версия АК-12
Концерн "Калашников" создал гражданский вариант АК-12
Актер Майкл Бакари Джордан
В новой "Матрице" Киану Ривза заменит Майкл Б. Джордан
Уволенная после прямой линии Путина замгубернатора назвала себя жертвой
Парламентская ассамблея Совета Европы
В ПАСЕ представитель Украины прервал выступавшего на русском серба
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Поднятые по тревоге С-300 и С-400 выдвинулись прикрывать гособъекты
Горожане у фонтанов в парке искусств Музеон
Вильфанд предупредил о приближении самых жарких дней
В Ростовской области загорелся автобус с детьми
В Адлере рейсовый автобус влетел в бетонный отбойник
Продюсер Семен Слепаков
"Для тупых объясняю": Слепаков ответил на критику из-за шутки про врачей
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:23В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"
11:22Гавана будет поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США, заявил посол
11:20Эксперты ЕС опровергли, что продукты на Западе качественнее, чем на Востоке
11:19Депутаты оспорили полномочия российской делегации в ПАСЕ
11:19Представитель Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления
11:17Снижение планов добычи угля в Кузбассе не повлечет сокращения рабочих мест
11:13Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве
11:13Россия будет сожалеть, если делегация Украины покинет ПАСЕ, заявил Толстой
11:13Куба рассчитывает на новые российские кредиты
11:13Россия не будет выполнять резолюции ПАСЕ, принятые в ее отсутствие
11:09В России создали новый боевой модуль "Нарцисс"
11:08Госиспытания новейшей кассетной бомбы "Дрель" завершатся в 2019 году
11:05На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном
11:04В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат
11:03Президент Ирана резко раскритиковал Белый дом после санкций США
11:02Роухани назвал санкции США против Хаменеи нелогичным и глупым действием
11:01Трамп не разорвет договор с Японией, считает эксперт
11:00Источник: подозреваемому в серии отравлений в Москве вменяют четыре эпизода
10:57Погода на мысе Перовского, где выпустят косаток, начнет улучшаться в среду
10:57В КПРФ заявили, что Ингушетия при Евкурове заметно преобразилась
Лента новостейМолния