Подразделения 41-й армии ЦВО подняли по тревоге в рамках внезапной проверки

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Соединения и воинские части 41-й армии, дислоцированные в Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае и в Туве, подняты по тревоге в рамках внезапной проверки, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Соединения и воинские части 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, дислоцированные на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва, подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности", - говорится в сообщении.

В частности, военные отрабатывают приведение в высшие степени боевой готовности, совершают марши на штатной технике в назначенные районы, развертывают полевые пункты управления и полевых узлов связи.

Ранее сообщалось, что 24 июня по решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ начата внезапная проверка в ЦВО. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боеготовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.

Проверка направлена на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019".