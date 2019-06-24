В ЦВО в рамках проверки боеготовности развернули мобильные командные пункты

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Система полевых подвижных средств управления войсками развернута в Центральном военном округе в рамках внезапной проверки боеготовности, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Мобильные командные пункты объединений, соединений и частей ЦВО в регионах Сибири, Урала и Поволжья, а также военные базы в Киргизии и Таджикистане переброшены в назначенные районы. В составе пунктов мобильные пункты управления МПУ-МТК, командно-штабные машины нового парка, поступившие на вооружение подразделений связи, а также цифровые подвижные радиостанции "Редут 2УС", Р-160-05, комплекты связи "Переселенец"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие оборудовали и замаскировали пункты управления, выполнили установку защищённых каналов связи, приступили к тренировкам в радиосетях.

По приказу Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ Владимира Путина 24 июня началась внезапная проверка в ЦВО. В полном составе приводятся в высшую степень боеготовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.

Проверка направлена на оценку способности ВС РФ обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019".