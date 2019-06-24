ЦБ России не исключил возможность падения цен на нефть до $20 за баррель

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. ЦБ РФ в рисковом сценарии развития экономики видит возможность снижения цены нефти во втором полугодии 2019 года - первом полугодии 2020 года до 20 долларов с закреплением далее на уровне 35 долларов за баррель, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.

"В основе рискового сценария лежит существенное снижение темпов роста мировой экономики, носящее характер выраженного циклического замедления с длительным восстановлением. Оно может сопровождаться усилением волатильности на мировых финансовых рынках, значимым снижением глобальной склонности к риску, а также снижением мировых цен на нефть до уровня 20 долларов США за баррель (в наиболее острой фазе кризиса) за счет меньшего спроса на энергоносители в мире", - говорится в докладе.

В дальнейшем, как отмечается в тексте, цены на нефть по этому сценарию должны закрепиться на уровне 35 долларов за баррель из-за ухудшения координации добычи нефти в рамках ОПЕК+ и значительного роста добычи вне ОПЕК.