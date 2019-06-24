Во Франции из-за жары перенесли школьные экзамены

Ранее метеорологическая служба Meteo France сообщила, что на этой неделе в большинстве регионов Франции установится температура от 35 до 40 градусов.

В связи с климатическими условиями экзамены в колледжах будут перенесены с 27-28 июня на начало следующей недели (1-2 июля), когда прогнозируется понижение температуры.

Согласно прогнозам Meteo France, в понедельник в Париже максимальная температура будет достигать 32-34 градусов. Во вторник во французской столице ожидается от 35 до 38 градусов, со среды до пятницы - от 36 до 39 градусов. В Лионе температура будет еще выше – от 37 до 40 градусов со вторника по пятницу.