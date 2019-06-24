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РИА Новости

Во Франции из-за жары перенесли школьные экзамены

Вчера, 18:43
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© NICOLAS PESCHIER / AFPШкола в Париже
Школа в Париже
© NICOLAS PESCHIER / AFP
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Власти Франции переносят школьные экзамены из-за установившейся в стране аномальной жары, заявил министр национального образования Жан-Мишель Бланке.
Ранее метеорологическая служба Meteo France сообщила, что на этой неделе в большинстве регионов Франции установится температура от 35 до 40 градусов.
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В связи с климатическими условиями экзамены в колледжах будут перенесены с 27-28 июня на начало следующей недели (1-2 июля), когда прогнозируется понижение температуры.
"Это решение было принято, чтобы обеспечить безопасность учеников и нормальные условия проведения экзаменов", - цитирует заявление министра телеканал BFMTV.
Согласно прогнозам Meteo France, в понедельник в Париже максимальная температура будет достигать 32-34 градусов. Во вторник во французской столице ожидается от 35 до 38 градусов, со среды до пятницы - от 36 до 39 градусов. В Лионе температура будет еще выше – от 37 до 40 градусов со вторника по пятницу.
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