ОАЭ выбрали эмблему для скафандра первого эмиратского космонавта

ДОХА, 24 июн - РИА Новости. Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида (ОАЭ) одобрил эмблему первой эмиратской и арабской космической миссии на Международную космическую станцию (МКС), говорится в пресс-релизе центра, поступившем в понедельник РИА Новости.

Глава космического центра Хамад Обейд аль-Мансури рассказал, что "эмблема миссии будет пришита на плечо скафандра, в котором первый эмиратский космонавт Хаззаа аль-Мансури отправится на МКС". По его словам, рисунок, где в круге на фоне неба в обрамлении эмиратских флагов изображено лицо основателя и первого президента ОАЭ Зейида Аль Нахайяна и написано "стремление Зейида", отражает амбиции покойного шейха Зейида, который призывал эмиратскую молодежь исследовать космос.

Как отметили в космическом центре, дизайн эмблемы был придуман совместно с Федеральным управлением молодежи, и молодые люди предлагали идеи, чтобы отразить в ней национальную идентичность Эмиратов, а также стремление ОАЭ к лидерству в космосе.

Основной кандидат ОАЭ на первый полет к МКС Хаззаа аль-Мансури и его дублер Султан аль-Нейяди продолжают проходить в российском Центре подготовки космонавтов общекосмическую подготовку: изучают конструкции корабля "Союз" и МКС, работу снаряжения.

Как ранее сообщил центр имени Мухаммеда бен Рашида, первый космонавт ОАЭ, которым определен Хаззаа аль-Мансури, пробудет на орбите восемь дней. На сайте госкорпорации "Роскосмос" говорится, что старт планируется с Байконура 25 сентября. Компанию в полете на "Союзе МС-15", как в свою очередь отмечается на сайте НАСА, первому эмиратскому космонавту составят российский космонавт Олег Скрипочка и американский астронавт Джессика Меир.