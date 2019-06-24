Россия готова к общению с Западом в любом формате, заявил Медведев

ГАВР, 24 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ошибочным решение стран Запада об отмене форматов общения с Россией.
В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эдуардом Филиппом Медведев напомнил, что даже во времена СССР при самых жестких расхождениях в позициях "никогда не блокировались форматы" общения, хотя страны западного мира и США достаточно часто прибегали к санкциям. "Но общение оставалось на всех уровнях. Поэтому я могу сказать только одно, я считаю, что вот эти решения, связанные с отменой тех или иных форматов общения, - они ошибочны", - сказал российский премьер.
"Мы, конечно, спокойно к этому относимся, вот как хотят наши партнеры продолжать это общение, мы так и будем. На уровне министров - значит на уровне министров, на уровне премьеров - значит на уровне премьеров, восстанавливается ли полный формат общения в виде межправительственной комиссии, добавляются ли еще какие-то форматы. Все это зависит от наших коллег, потому что не мы блокировали эти форматы, естественно, не нам их сейчас снова восстанавливать. Мы готовы общаться в любом варианте", - добавил Медведев.