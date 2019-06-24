Россия готова к общению с Западом в любом формате, заявил Медведев

"Мы, конечно, спокойно к этому относимся, вот как хотят наши партнеры продолжать это общение, мы так и будем. На уровне министров - значит на уровне министров, на уровне премьеров - значит на уровне премьеров, восстанавливается ли полный формат общения в виде межправительственной комиссии, добавляются ли еще какие-то форматы. Все это зависит от наших коллег, потому что не мы блокировали эти форматы, естественно, не нам их сейчас снова восстанавливать. Мы готовы общаться в любом варианте", - добавил Медведев.