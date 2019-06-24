Нацагентство вина Грузии прокомментировало сообщения о проверках продукции

ТБИЛИСИ, 24 июн - РИА Новости. Национальное агентство вина Грузии после заявления Роспотребнадзора об усилении проверок грузинского вина сообщило, что оснований для сомнения в качестве грузинской продукции нет.

В понедельник Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за поступающей в Россию алкогольной продукцией, которая произведена в Грузии. По данным ведомства, с 2014 года по 2018 год количество выявленного алкоголя, который выпущен в Грузии и не соответствует обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза и составило 203 тысячи литров в 2018 году.

"Думаем, что нет никаких объективных оснований для того, чтобы ставить под сомнение грузинский экспортируемый товар", - говорится в заявлении пресс-службы.