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РИА Новости

Нацагентство вина Грузии прокомментировало сообщения о проверках продукции

Вчера, 18:27
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГрузинские вина на полках магазинов Москвы
Грузинские вина на полках магазинов Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ТБИЛИСИ, 24 июн - РИА Новости. Национальное агентство вина Грузии после заявления Роспотребнадзора об усилении проверок грузинского вина сообщило, что оснований для сомнения в качестве грузинской продукции нет.
В понедельник Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за поступающей в Россию алкогольной продукцией, которая произведена в Грузии. По данным ведомства, с 2014 года по 2018 год количество выявленного алкоголя, который выпущен в Грузии и не соответствует обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза и составило 203 тысячи литров в 2018 году.
"Думаем, что нет никаких объективных оснований для того, чтобы ставить под сомнение грузинский экспортируемый товар", - говорится в заявлении пресс-службы.
В агентстве добавили, что контроль качества продукции - это один из важнейших приоритетов ведомства, в последние годы работа по данному направлению усилена.
Грузинские вина на полках магазинов Москвы
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