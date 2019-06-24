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РИА Новости

Премьер Франции допустил отмену санкций против России

Вчера, 18:25
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Гавре
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Гавре
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Председатель правительства Дмитрий Медведев провел переговоры с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом. Ключевые заявления на совместной пресс-конференции политиков — в материале РИА Новости.
Встреча состоялась в Гавре. Премьер Франции отметил "особенную связь" города с Санкт-Петербургом, в котором вырос Медведев. Глава российского правительства в ответ поблагодарил Филиппа за то, что переговоры начинаются "в таком красивом месте".
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"Санкции — не постоянный режим"

В ходе совместной пресс-конференции Филипп заявил, что не считает санкции против России чем-то постоянным, и отметил, что их можно отменить в любой момент.

"Во Франции мы иногда слышим рефрен, что якобы диалог с Россией недостаточен. Но я хочу сказать всем, кто готов это услышать, что это не соответствует реальности", — подчеркнул французский премьер.

Он добавил, что французские предприятия привержены российскому рынку и России.
Медведев при этом подчеркнул, что в международных отношениях часто бывает так, что стороны расходятся в позициях. По его словам, споры между государствами возможны и нужны.
"Но нельзя замораживать каналы общения и прерывать контакт, потому что это самый плохой путь, которой только может быть. Ведь недаром появилось утверждение, что в чем-то в мире в настоящий момент обстановка хуже, чем в период холодной войны. Почему? Потому что нет общения — нет доверия, нет доверия — нет возможности решать задачи", — отметил российский премьер.
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Медведев добавил, что считает ошибочным решение западных властей об ограничении диалога с Россией и отмене соответствующих форматов. Он указал на готовность Москвы продолжать контакты с партнерами.
"На уровне министров — значит, на уровне министров, на уровне премьеров — значит, на уровне премьеров, восстанавливается ли полный формат общения в виде межправительственной комиссии, добавляются ли еще какие-то форматы. Все это зависит от наших коллег, потому что не мы блокировали эти форматы, естественно, не нам их сейчас снова восстанавливать", — заявил он.

"Возможности для диалога с Украиной не упущены"

Для отмены санкций Филипп призвал Россию использовать шанс на восстановление Минских договоренностей, который появился после избрания нового президента Украины.
Он отметил, что "Франция и Германия пользуются этой возможностью активно" и "настроены на то, чтобы продвигать ситуацию в позитивном русле благодаря работе "нормандской четверки".
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В ответ Медведев заявил, что новое руководство Украины пока никак себя не проявило.

"Но, во всяком случае, как минимум не упущены возможности для того, чтобы сделать правильные шаги, восстановить правильное понимание Минского процесса, использовать наиболее удачные элементы "нормандского формата", — сказал российский премьер.

"Не допустить взрыва на Ближнем Востоке"

Кроме того, премьер Франции уделил внимание ситуации вокруг Ирана. Филипп заявил о необходимости сохранить контакты и взаимопонимание, чтобы "не допустить взрыва" в регионе.
Также главы правительств обсудили ситуацию в Персидском заливе, над которым на прошлой неделе иранские военные сбили американский беспилотник.
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"Мы подчеркнули вместе, что необходимо сделать все, чтобы никакая оплошность, никакой случайный шаг не смогли спровоцировать эскалацию", — сказал премьер Франции.
Медедев добавил, что обострение отношений между Ираном и США в значительной мере началось после выхода Вашингтона из сделки по иранской ядерной программе.

Точки соприкосновения

Медведев и Филипп также обсудили перспективные сферы сотрудничества Москвы и Парижа.
"Выделил бы здесь и энергоэффективность, и климатические вопросы, и технологии, цифровое развитие, которым мы все занимаемся, искусственный интеллект, малый и средний бизнес, которому тоже необходимо уделять внимание", — сказал российский премьер.
Он добавил, что уже сейчас эффективно реализуются совместные с Францией проекты в области атомной энергетики, промышленной кооперации, самолетостроении.
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ФранцияРоссия
Популярные комментарии
Они все, приезжая в Россию "поют одну песню", а приезжая домой в Европу, песня меняется. Правда мотив тот же, а слова прямо противоположные..
24 июня, 18:35
СДСергей Д
2610005
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