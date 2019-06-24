В Минобороны рассказали о задачах миротворцев в ходе проверки ЦВО

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские миротворцы в рамках внезапной проверки отрабатывают задачи по поддержанию мира в зоне вооруженного конфликта и созданию буферных зон, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Военнослужащие миротворческой бригады на полигоне под Самарой отработают учебно-боевые задачи по поддержанию мира в зоне условного вооруженного конфликта, созданию буферных зон между противоборствующими сторонами", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 24 июня по решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ начата внезапная проверка в ЦВО. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боеготовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.

Проверка направлена на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019".