Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T18:21Z
https://ria.ru/20190624/1555866954.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/18625/72/186257262_0:258:3012:1952_1036x0_80_0_0_48ec2396babec7a246871817e2ed80bc.jpg
РИА Новости

В Минобороны рассказали о задачах миротворцев в ходе проверки ЦВО

Вчера, 18:20
304
© РИА Новости / Юрий Стрелец / Перейти в фотобанкМиротворцы
Миротворцы
© РИА Новости / Юрий Стрелец
Перейти в фотобанк
Миротворцы. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские миротворцы в рамках внезапной проверки отрабатывают задачи по поддержанию мира в зоне вооруженного конфликта и созданию буферных зон, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Военнослужащие миротворческой бригады на полигоне под Самарой отработают учебно-боевые задачи по поддержанию мира в зоне условного вооруженного конфликта, созданию буферных зон между противоборствующими сторонами", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 24 июня по решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ начата внезапная проверка в ЦВО. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боеготовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.
Шлем и бронежилеты миротворцев ООН. Архивное фото
12 июня, 03:59
В МВД рассказали о востребованности россиян в миротворческих миссиях ООН
Проверка направлена на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019".
Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов. Контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня.
700000
Обсудить 0
Центральный военный округРоссияБезопасность
Рекомендуем
Внезапная проверка боевой готовности войск Центрального военного округа и ВДВ
В Минобороны назвали число войск и техники, задействованных в проверке ЦВО
РИА
Новости
В ЦВО в рамках проверки боеготовности развернули мобильные командные пункты
Тактико-специальные учения ЦВО
Подразделения 41-й армии ЦВО подняли по тревоге в рамках внезапной проверки
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совместной с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом пресс-конференции по итогам встречи в Гавре
Россия готова к общению с Западом в любом формате, заявил Медведев
Лента
новостей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совместной с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом пресс-конференции по итогам встречи в Гавре
Медведев назвал перспективные сферы сотрудничества России и Франции
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
В Иерусалиме началась встреча Патрушева с Болтоном
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совместной с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом пресс-конференции по итогам встречи в Гавре
Нельзя замораживать каналы общения, заявил Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Гавре
Премьер Франции допустил отмену санкций против России
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Войска ЦВО задействуют более чем в 50 учениях в ходе внезапной проверки
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Киев подал 226 правок к резолюции о возвращении российской делегации в ПАСЕ
Грузинские вина на полках магазинов Москвы
Нацагентство вина Грузии прокомментировало сообщения о проверках продукции
Президент США Дональд Трамп
Трамп ввел "жесткие санкции" против Ирана
Петр Порошенко
Порошенко прокомментировал резолюцию ПАСЕ по России
Самолет авиакомпании Аэрофлот
Группа "Аэрофлот" отозвала допуски на полеты по 14 направлениям
Логотип ПАО Сбербанк России
Сбербанк запустил переводы с кредитных карт на дебетовые
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:25Украина может отозвать приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы
11:23В Краснодарском крае растет количество отелей с системой "все включено"
11:22Гавана будет поддерживать Венесуэлу, несмотря на угрозы США, заявил посол
11:20Эксперты ЕС опровергли, что продукты на Западе качественнее, чем на Востоке
11:19Депутаты оспорили полномочия российской делегации в ПАСЕ
11:19Представитель Алибасова ответил на обвинения в инсценировке отравления
11:17Снижение планов добычи угля в Кузбассе не повлечет сокращения рабочих мест
11:13Глава Дагестана вернулся к работе после лечения в Москве
11:13Россия будет сожалеть, если делегация Украины покинет ПАСЕ, заявил Толстой
11:13Куба рассчитывает на новые российские кредиты
11:13Россия не будет выполнять резолюции ПАСЕ, принятые в ее отсутствие
11:09В России создали новый боевой модуль "Нарцисс"
11:08Госиспытания новейшей кассетной бомбы "Дрель" завершатся в 2019 году
11:05На Украине проведут расследование из-за песни Газманова на выпускном
11:04В Сергиевом Посаде возобновил работу хлебокомбинат
11:03Президент Ирана резко раскритиковал Белый дом после санкций США
11:02Роухани назвал санкции США против Хаменеи нелогичным и глупым действием
11:01Трамп не разорвет договор с Японией, считает эксперт
11:00Источник: подозреваемому в серии отравлений в Москве вменяют четыре эпизода
10:57Погода на мысе Перовского, где выпустят косаток, начнет улучшаться в среду
Лента новостейМолния