Нельзя замораживать каналы общения, заявил Медведев

"На мой взгляд, можно как угодно расходиться в позициях, это, к сожалению, довольно часто в международных отношениях встречается, можно спорить. Но нельзя замораживать каналы общения и прерывать контакт, потому что это самый плохой путь, которой только может быть. Ведь недаром появилось утверждение, что в чем-то в мире в настоящий момент обстановка хуже, чем в период Холодной войны. Почему? Потому что нет общения - нет доверия, нет доверия - нет возможности решать задачи", - сказал Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Эдуардом Филиппом.