В Минобороны назвали число войск и техники, задействованных в проверке ЦВО

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Количество войск и боевой техники, задействованных во внезапной проверке Центрального военного округа, не превышает лимитов однако РФ проинформировала о нем членов ОБСЕ, планируется известить и страны НАТО, сообщил первый заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.

"Численность личного состава, количество военной техники, подпадающие под ограничения Венского документа 2011 года, не превышают лимитов, требующих уведомления о военной деятельности и приглашения наблюдателей", - сообщил Ильин на брифинге для иностранных военных атташе в понедельник.

Тем не менее, отметил генерал, в качестве жеста доброй воли по каналам связи ОБСЕ Минобороны проинформировало "всех членов ОБСЕ о начале внезапной проверки и о количестве привлекаемых к ней сил".

"Кроме того, спланировано доведение информации через главного военного представителя Российской Федерации при НАТО государствам-членам Североатлантического альянса, а также по линии аппаратов военных атташе странам ОДКБ и ШОС", - сообщил Ильин.

По его словам, эти мероприятия проводятся по инициативе российской стороны, несмотря на отсутствие международных обязательств информировать партнеров о внезапных проверках.

Ранее сообщалось, что 24 июня по решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ начата внезапная проверка в ЦВО. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боеготовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.

Проверка направлена на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019".