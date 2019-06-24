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РИА Новости

В Минобороны назвали число войск и техники, задействованных в проверке ЦВО

Вчера, 18:20
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© РИА Новости / Владислав Белогруд / Перейти в фотобанкВнезапная проверка боевой готовности войск Центрального военного округа и ВДВ
Внезапная проверка боевой готовности войск Центрального военного округа и ВДВ
© РИА Новости / Владислав Белогруд
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Количество войск и боевой техники, задействованных во внезапной проверке Центрального военного округа, не превышает лимитов однако РФ проинформировала о нем членов ОБСЕ, планируется известить и страны НАТО, сообщил первый заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин.
"Численность личного состава, количество военной техники, подпадающие под ограничения Венского документа 2011 года, не превышают лимитов, требующих уведомления о военной деятельности и приглашения наблюдателей", - сообщил Ильин на брифинге для иностранных военных атташе в понедельник.
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Тем не менее, отметил генерал, в качестве жеста доброй воли по каналам связи ОБСЕ Минобороны проинформировало "всех членов ОБСЕ о начале внезапной проверки и о количестве привлекаемых к ней сил".
"Кроме того, спланировано доведение информации через главного военного представителя Российской Федерации при НАТО государствам-членам Североатлантического альянса, а также по линии аппаратов военных атташе странам ОДКБ и ШОС", - сообщил Ильин.
По его словам, эти мероприятия проводятся по инициативе российской стороны, несмотря на отсутствие международных обязательств информировать партнеров о внезапных проверках.
Ранее сообщалось, что 24 июня по решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ начата внезапная проверка в ЦВО. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боеготовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.
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Проверка направлена на оценку способности Вооруженных Сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019".
Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов. Контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня.
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Евгений ИльинЦентральный военный округРоссияБезопасность
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