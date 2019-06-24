Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T18:18Z
https://ria.ru/20190624/1555866706.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153135/27/1531352756_0:100:3018:1798_1036x0_80_0_0_e59611616a15795b4339be30fe73b9b8.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Иерусалиме началась встреча Патрушева с Болтоном

Вчера, 18:18
586
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
ИЕРУСАЛИМ, 24 июн – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проводит встречу в Иерусалиме с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.
Встреча проходит за закрытыми от прессы дверями. Перед ее началом Патрушев и Болтон сделали несколько совместных фотографий.
Патрушев прибыл в Иерусалим в понедельник, ему предстоят двухдневные переговоры с Нетаньяху, главой Израильского совета по нацбезопасности Меиром Бен-Шаббатом и советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.
Ранее Патрушев сообщил, что собирается обсудить со своими коллегами из Израиля и США вопросы внутриполитического урегулирования в Сирии, уничтожение оставшихся террористов и восстановление этой страны.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019
Вчера, 16:46
Патрушев обсудил с Нетаньяху обеспечение безопасности россиян в Израиле
1400007
Обсудить 0
Война в СирииДжон БолтонСирияНиколай ПатрушевРоссияСШАИзраильВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: Россия хочет убедить США и Израиль в необходимости диалога по Сирии
РИА
Новости
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019
Патрушев обсудил с Нетаньяху обеспечение безопасности россиян в Израиле
Грузинские вина на полках магазинов Москвы
Нацагентство вина Грузии прокомментировало сообщения о проверках продукции
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совместной с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом пресс-конференции по итогам встречи в Гавре
Россия готова к общению с Западом в любом формате, заявил Медведев
Лента
новостей
Участники трехсторонних переговоров по Сирии в Иерусалиме. 25 июня 2019
Патрушев, Болтон и Бен-Шаббат начали трехсторонние переговоры по Сирии
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Франции Эдуар Филипп во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Гавре
Премьер Франции допустил отмену санкций против России
Внезапная проверка боевой готовности войск Центрального военного округа и ВДВ
В Минобороны назвали число войск и техники, задействованных в проверке ЦВО
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Нетаньяху надеется на приезд Путина в Израиль в январе 2020 года
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху заявил, что операции Израиля в Сирии не опасны для российских сил
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Киев подал 226 правок к резолюции о возвращении российской делегации в ПАСЕ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время совместной с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом пресс-конференции по итогам встречи в Гавре
Нельзя замораживать каналы общения, заявил Медведев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев заявил, что Россия уделяет серьезное внимание безопасности Израиля
Немецкий истребитель Eurofighter Typhoon во время учений ВВС НАТО в воздушном пространстве Литвы
В Германии два истребителя столкнулись в воздухе
Новый премьер-министр Франции Эдуар Филипп на церемонии передачи полномочий в официальной резиденции премьер-министра Франции Hotel de Matingnon в Париже
Премьер Франции: антироссийские санкции могут отменить в любой момент
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Россия и Израиль выступают против героизации нацизма, заявил Патрушев
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:56Россия готова способствовать нормализации положения в Мали, заявил Шойгу
11:55В Сочи мужчина выжил после падения с четырехметровой стены в горную реку
11:55В НАТО обеспокоены ситуацией в Персидском заливе и деятельностью Ирана
11:54Главы МИД РФ и ОАЭ обсудят ситуацию в Сирии и в Персидском заливе
11:53Зеленский разочарован решением ПАСЕ по возвращению делегации РФ
11:52Глава МИД Мальдив оценил знание Лавровым сингальского языка
11:52Орешкин рассказал о влиянии санкций против Ирана на цены на нефть
11:51Столтенберг пригрозил ответить России из-за ситуации вокруг ДРСМД
11:50Токаев взял под личный контроль ликвидацию последствий ЧП в Арысе
11:49Киев хочет ограничить права российской делегации в ПАСЕ
11:46Россия договорилась с Мали о военном сотрудничестве
11:44Борисову на "Армии-2019" показали "фитнес для крыс"
11:44Владимира Кличко и его семью спасли с горящей яхты в Испании, сообщили СМИ
11:43Ученые доказали, что китайцы и американцы мыслят по-разному
11:41Роспотребнадзор вновь признал все пляжи Петербурга непригодными для купания
11:38Кочарян и его адвокаты намерены бойкотировать заседание суда
11:37Гавана хочет видеть Россию лидером иностранных инвестиций на остров
11:36Куба откроет представительство биомедицинского холдинга в Сколково
11:35Медведев может посетить Кубу в октябре
11:34Украина может приостановить членство в ПАСЕ после возвращения делегации РФ
Лента новостейМолния