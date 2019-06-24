В Иерусалиме началась встреча Патрушева с Болтоном

ИЕРУСАЛИМ, 24 июн – РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проводит встречу в Иерусалиме с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Встреча проходит за закрытыми от прессы дверями. Перед ее началом Патрушев и Болтон сделали несколько совместных фотографий.

Патрушев прибыл в Иерусалим в понедельник, ему предстоят двухдневные переговоры с Нетаньяху, главой Израильского совета по нацбезопасности Меиром Бен-Шаббатом и советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном.