Поднятые по тревоге С-300 и С-400 выдвинулись прикрывать гособъекты

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400 в Хакасии и Саратовской области в рамках внезапной проверки будут прикрывать важные государственные объекты от воздушного нападения, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Внеплановые военные учения стартовали в Центральном военном округе (ЦВО) по приказу Верховного главнокомандующего. В высшую степень боеготовности привели органы военного управления, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.
Проверка позволит оценить способность вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе и определить степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019".
Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов. Контрольные мероприятия проходят с 24 по 28 июня.