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РИА Новости

Поднятые по тревоге С-300 и С-400 выдвинулись прикрывать гособъекты

Вчера, 18:17
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Комплекс ПВО С-400 "Триумф". Архивное фото
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400 в Хакасии и Саратовской области в рамках внезапной проверки будут прикрывать важные государственные объекты от воздушного нападения, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Внеплановые военные учения стартовали в Центральном военном округе (ЦВО) по приказу Верховного главнокомандующего. В высшую степень боеготовности привели органы военного управления, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.
Проверка позволит оценить способность вооруженных сил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе и определить степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019".
Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуется более 35 полигонов. Контрольные мероприятия проходят с 24 по 28 июня.
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Масштабные внезапные проверки Вооруженных сил России в 2018-2019 годах
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Центральный военный округЗРК С-300С-400 «Триумф»РоссияБезопасность
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