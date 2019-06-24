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РИА Новости
Республика Татарстан

Вилле Хаапасало снимает цикл программ о Татарстане

Вчера, 18:15
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© РИА Новости / Григорий СысоевАктер Вилле Хаапасало
Актер Вилле Хаапасало
© РИА Новости / Григорий Сысоев
КАЗАНЬ, 24 июн - РИА Новости. Известный финский актер и режиссер Вилле Хаапасало начал в Татарстане съёмки цикла из 10 программ, которые расскажут европейскому зрителю о республике, ее традициях, самых красивых местах и о людях.
"Меня всегда расстраивало, что про Россию рассказывают только плохое. Я решил снять цикл программ, посвященных путешествиям по России, показать Россию такой, как вижу ее сам. Цель этой программы – быть доброй, позитивной", - сказал Хаапасало журналистам, говоря о том, с чего все началось несколько лет назад.
В итоге программа оказалась востребованной как в Финляндии, так и в других европейских странах и трансформировалась в несколько циклов программ. "Татарстан был уже давно в моем списке. Потому что в Финляндии есть очень большая и сильная татарская община. И это такие вещи, которые в Финляндии должны знать. И вот сейчас будет Татарстан", - отметил режиссёр.
По его информации, цикл будет состоять из 10 серий по 26 минут. Две программы планируется снять в Казани, остальные – в других городах республики. Съёмки продлятся до 4 июля, а премьера состоится в сентябре на собственном канале, который запускает Хаапасало, - это канал о природе, путешествиях, рыбалке. Названия, даже рабочего, у нового цикла программ пока нет. По признанию Вилле, обычно название появляется уже позже, во время работы над собранным материалом. "Но там слово Татарстан будет точно, без этого никак", - подчеркнул он с улыбкой.
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По словам актера и режиссера, в Казани он уже побывал в Кремле, в самой старой мечети города – мечети Марджани, принял участие в приготовлении татарского национального пирога – бэлиш, в планах - посещение музея чак-чака и, конечно, как большой любитель бани, он намерен побывать и в бане тоже.
Больше всего в Татарстане его поразило, что здесь мирно живут представители разных религий и более 130 национальностей – "такой показатель в сегодняшнем мире дорогого стоит". И именно с этого он начал съёмки своей программы о Татарстане. Ещё актёру очень понравилась национальная кухня. "Понравились пироги, могу их есть с утра до вечера", - сказал он.
По словам начальника отдела продвижения туристского продукта Госкомтуризма Татарстана Айгуль Балахонцевой, Финляндия является для Татарстана одним из приоритетных рынков для развития туризма, привлечения туристов в республику. "Финляндия – страна небольшая, но финны очень много путешествуют, и в том числе выбирают путешествия с культурно-познавательными целями. Мы считаем, что мы можем быть интересны друг для друга для развития туризма", - отметила она.
Кроме Казани Хаапасало побывает в Свияжске, Камском Устье, Тетюшах, Болгаре, Чистополе, Набережных Челнах, Елабуге, Лаишевском районе, которые, по информации Балахонцевой, могут заинтересовать потенциальных туристов.
Представитель Госкомтуризма Татарстана выразила уверенность, что благодаря реализуемому совместно с Хаапасало проекту Казань, Татарстан обретут популярность у финской аудитории и станут местом отдыха туристов из Финляндии и других европейских стран.
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